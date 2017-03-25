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Жительницу Хабаровского края незаметно обокрал сосед по общежитию: РИА "Восток-Медиа"
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Жительницу Хабаровского края незаметно обокрал сосед по общежитию

Жительницу Хабаровского края незаметно обокрал сосед по общежитию
После нескольких судимостей злоумышленник снова встал на тропу криминала
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае у жительницы города Вяземского стащили золотую цепь. Когда за дело взялись правоохранители, оказалось, что драгоценность незаметно умыкнул сосед по общежитию потерпевшей девушки, у которого уже есть опыт в этом деле. Украшение оказалось в руках злоумышленника, когда хозяйка комнаты ненадолго отлучилась.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже золотого украшения. Ущерб она оценила в 13 тысяч рублей. Стражи правопорядка, проанализировав факты, задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний сосед потерпевшей по комнате в общежитии, у которого раньше уже было несколько судимостей за кражи. Установлено, что фигурант находился в гостях у заявительницы. Воспользовавшись тем, что хозяйка комнаты вышла, мужчина похитил золотую цепочку. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, сосед потерпевшей стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», и теперь ему грозит очередная судимость. Жителя Вяземского отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о похожих случаях. Так, житель Комсомольска-на-Амуре сначала помог своему соседу дойти до дома, а потом умыкнул ключи от его квартиры. Вернулся мужчина уже с подельником, чтобы обчистить чужое жильё. А в посёлке Хор житель однажды не увидел на месте автоматическую коробку передач от своей иномарки. Правоохранители вышли на подозреваемого — им оказался сосед заявителя.

 
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