Хабаровчане раскупили все билеты на финал чемпионата России по бенди

В дальневосточной столице в кассах арены «Ерофей» закончились билеты на финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом, где за звание лучшей команды схлестнутся хабаровский «СКА-Нефтяник» и иркутская «Байкал-Энергия». Площадка способна вместить десять тысяч человек, а на данный момент все места заняты. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

«Решающий матч состоится в 17 часов по местному времени. На данный момент все 10 тысяч билетов на эту игру проданы! Те из болельщиков, что не смогут попасть на матч, смогут посмотреть его в прямом эфире. Также напомним, что в нынешнем сезоне соперники встречались между собой пять раз, и во всех случаях победу праздновали хабаровчане», — говорится в сообщении.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Байкал-Энергия» вышла в финал чемпионата России по хоккею с мячом после схватки с архангельским «Водником». При этом на явные нарушения иркутян арбитры порой закрывали глаза. А «СКА-Нефтяник» вырвал свой шанс у красноярского «Енисея». Встреча с действующим чемпионом получилась напряжённой, нервной и одной из самых трудных для обеих команд. Каждый сражался до последнего, но гостям так и не удалось сравнять счёт с «армейцами». Жители краевого центра занимали очередь в кассы за несколько часов до открытия, чтобы урвать заветный билет.