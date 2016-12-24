Девушка из Хабаровского края попала на спортивный календарь 2017

Фотография спортсменки из Хабаровского края Анастасии Махровой украсила спортивный календарь 2017 года. Девушка вошла в список десяти лучших легкоатлетов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О том, что её снимок попал на календарь, красавица из Комсомольска-на-Амуре написала на своей странице в Instagram. Анастасия Махрова является многократной победительницей первенства России среди девушек до 18 лет в беге 2000 метров с препятствиями, серебряной призёркой Олимпийского фестиваля в Тбилиси в 2015 году и победительницей спартакиады учащихся 2015.

«Создан новый проект @kalendar_legkoatleta 2017. Если захотите заказать его со мной или же с другими именитыми легкоатлетами, тогда вам сюда. Часть календарей будет раздаваться на детских соревнованиях по лёгкой атлетике, поэтому, покупая календарь, вы делаете подарок себе и детям», - написала спортсменка.

Автором проекта является спортивный фотограф Ленар Рахматуллин. Его цель – популяризация лёгкой атлетики. Также на календари попали спортсмены Никита и Екатерина Высоцкие, Артём Лукьяненко, Александра Бутвина, Алёна Лутковская, Анастасия Беднова, Константин Толоконников, Кристина Сивкова и Алёна Шухтуева.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об успехах спортсменки на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Новочебоксарске, первенстве России в Пензе и спартакиаде учащихся России.