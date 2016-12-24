Жители Хабаровска попали в новогодний клип "Ленинграда"

Жители дальневосточной столицы добились того, чтобы «засветиться» в новогоднем клипе группы «Ленинград» на песню «Начинаем отмечать». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эту композицию записали специально для комедийного фильма «Ёлки-5», который стартовал в кинопрокате 22 декабря. Слова из припева песни Сергея Шнурова даже стали слоганом премьеры.

Над кадрами с площади имени Ленина трудились главный режиссёр и операторы ГТРК «Дальневосточная». В народную версию клипа вошло изображение не только с обычных камер, которые использовали для съёмок на земле, но и с квадрокоптера, который фиксировал хабаровчан с воздуха. Видом площади с высоты птичьего полёта завершился набор народных кадров. Всего в клип вошёл 21 съёмочный план из разных городов России.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что организаторы ожидали увидеть 20-30 жителей города, но на съёмки пришла целая толпа. Сценарий был достаточно простым: массовка на камеру должна была скандировать припев песни. Затем действие попросили повторить, но при этом добавить незамысловатый танец — причём выполнять это люди должны были по возможности синхронно. До выхода клипа было неизвестно, попадут ли в видео кадры из Хабаровска.

Группа «Ленинград» — российский музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, созданный Сергеем Шнуровым. Команда известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Композиции группы ранее звучали в таких фильмах, как «Бумер», «День выборов», «Игры мотыльков», «Гитлер капут!», а также сериалах «Реальные пацаны», «Сладкая жизнь», «Город соблазнов», «Кризис нежного возраста», и других.