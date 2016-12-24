В Хабаровске открылся главный зимний городок

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Власти позаботились о безопасности горожан
|Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края
Торжественное открытие главного зимнего городка Хабаровского края накануне состоялось на площади имени Ленина. По такому случаю в городе прошла развлекательно-игровая программа, а её участники стали обладателями различных призов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации комитета по молодёжной политике правительства региона, на создание ансамбля ледовых и снежных скульптур рабочие потратили около тысячи кубометров льда и 1,2 тысячи кубометров искусственного снега.
Центральное место заняла композиция «Амур-батюшка» как символ главной реки Хабаровского края. Детская зона со снежными фигурами и лабиринтом расположилась около «нулевого километра». Впервые за долгие годы на площади появились две ледяные горки. Весь архитектурный комплекс ко всему прочему украшают светодиодные лампы. Предполагается, что ледяные фигуры простоят на площади до конца января 2017 года.
Новогодняя 20-метровая ёлка стоит на площади с первых чисел декабря. На её создание понадобилось 192 натуральных ели разных размеров. Для того, чтобы отдыхающие не поскальзывались и не падали, рабочие покрыли территорию зимнего городка 2 тысячами кубометров утрамбованного искусственного снега.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о том, что ждёт гостей и жителей столицы Хабаровского края на площади имени Ленина в этом году. Сразу было известно, что главной и самой яркой зоной станет площадка для детей. Скульпторы уделили внимание не только её развлекательной части, но и тщательно поработали над её безопасностью.
Кроме того, незадолго до официального открытия городка на площади появился информационный стенд с подробной инструкцией и планом тёплых мест зимнего Хабаровска.
Загубить зазря 192 ёлки. . . Столько бабла вкладывается в развлекаловку, а люди, ихние дворы в запустении, с помойками десятилетиями. . . . , и всяким мэрам глубоко плевать на это.
Не понял, где здесь про 192 елки и про баблоо в разлекаловку. Мэрия обязана и всегда успешно реализует на площадях намеченную программу по подготовке к Новому году. Во дворах же кто хочет тот пусть и организовывает соответствующее оформлееие. Мэрия - не Дел Мороз и не можео во всех дворах городского поселения сделать то же, что и на главной площади.
Сова вы прочитайте внимательно текст это новости, а потом уже пишите свои комменты про 192 зазря загубленные ёлки.
Мэрия готова тратить миллион на развлекаловку, но чтобы город, дворы которые находятся в её же собственности, привести в порядок не хочет, а туда надо тратить гораздо меньше средств, и люди были бы причастны, и отчуждение горожан от собственных кусков земли возле дома можно было бы преодолевать. Но если этот мэр четвёртый срок мотает, никто из простых смертных попасть к нему не может, а если вдруг через большое сопротивление его прислуги прорвётся, то врядли добьётся решения проблем города, что возле его дома.