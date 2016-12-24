Тигра, тело которого нашли в Хабаровском крае, мог сбить автомобиль

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Специалисты отрабатывают все версии гибели хищника
|Фото: amur-tiger.ru
Молодого тигра, тело которого было найдено почти 2 недели назад в Хабаровском крае, мог сбить автомобиль. Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства и точные причины его гибели, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Комплексной экспертизой трупа животного займутся приморские эксперты. Его тело отправлено в ветеринарный клинико-диагностический центр по изучению болезней крупных животных, в том числе амурских тигров, в Уссурийске.
Директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что хищники могут убивать друг друга и в последнем случае, казалось бы, всё очевидно.
«Это происходит по разным причинам, зачастую когда самцы между собой выясняют отношения в борьбе за территорию или самец пытается убить тигрёнка, а тигрица вступает с ним в схватку. Тигры высокоорганизованные животные и совершенные хищники, поэтому в том, что между ними случаются конфликты, иногда с летальным исходом, нет ничего удивительного. Это довольно редкое явление, но оно имеет место», - объяснил он.
Однако, несмотря ни на что, экспертизу специалисты в любом случае проведут, чтобы исключить причастность человека к смерти полосатого.
«Были случаи, когда все было очевидно и тигра буквально прогоняли от трупа своего «собрата», а экспертиза устанавливала, что причиной смерти был удар автомобиля. А время было упущено - горе-водитель так и не был найден. Поэтому, как исключение, можно допустить, что молодой самец приблизился к тигрице с тигрёнком, потому что был ослаблен, возможно, ранен», - уточнил Арамилев.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 12 декабря труп молодого животного в урочище реки Обор в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружил директор охотхозяйства «Дурминское» Александр Баталов. Специалисты сразу предположили, что юного хищника убила тигрица, защищавшая своего детёныша.
Задолбали уже с этим и тиграми, рядом с которыми жизнь и безопасность человека опущена до нуля. Других краснокнижных животных в крае нет? И если тигр выскочил на дорогу перед автомобилем - виноват исключительно водитель, а не тигр. не минприроды, не ГИБДД и ни прочие кучи чинуш, которые не защитили человека от столкновения с тигром? Доходит уже до абсрурда - тигры террориризируют население посёлков, а их и тронуть не моги, и хрен кто из чинуш задницей пошевелит для решения проблемы. Моё мнение такое - когда хищник выходит к человеку и представляет для него опасность при бездействии чинуш - надо стрелять хищника и никаких других вариантов тут нет.
Хабаровчанин, тебя нужно стрелять, дебила кусок. А в том, что хищник выходит к человеку, виноват сам человек.
В чём виноваты жители деревень, что к ним во дворы заходит тигр? И как им спасать себя и детей? Как собачка кого-то укусит в городе - сразу хай подымается - всех уничтожить. А тигр - хищник-убийца гуляет по сёлам - всё нормально. Краснокнижный любимый америкосами товар, ёпть. Себя застрели, придурок. Рот разеваешь, буквы выучил. Если убийство человека в мозгах - это уже паталогия.
Феерический , . . . спасать себя, детей, хищник-убийца. . . Видимо хабаровчанин великий специалист по крупным хищникам. Может он назовет случаи немотивированного нападения тигра на человека? По части собак, коров и другой домашней живности разговор другой. Ущерб народу возмещают. "надо стрелять хищника и никаких других вариантов тут нет. " попробуй, попробуй пойти по следу тигра.
Сколько сообщений было в прошлом году о том, как тигры терроризировали жителей деревень. И как жители деревень обращались к чинушам, а в ответ получали молчание или обещания. Если зверь выходит к людям - значит он голоден и больше не боится людей. Его бесполезно отлавливать и увозить в дикую природу. Выход один - стрелять или в зоопарк. А на счёт твоих буковок с точками - рот свой прикрой, а то не те буквы вылетят - потом с зубами их собирать будешь.