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В жуткой аварии в Хабаровском крае погибли 5 человек

В жуткой аварии в Хабаровском крае погибли 5 человек
Среди них была 15-летняя девушка
24 декабря 2016, 12:05
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: komcity.ru

В Хабаровском крае в жутком дорожно-транспортном происшествии погибли 5 человек. Водитель пытался объехать большегруз по встречке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, авария произошла в Нанайском районе на 237-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.  Поздно вечером в пятницу, 23 декабря, водитель Toyota Probox с 4 пассажирами в салоне двигался в сторону столицы региона. При обгоне большегрузного автомобиля мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным авто Kia Sorento.

В результате аварии водитель и пассажиры Probox скончались на месте ДТП. Известно, что среди них была 15-летняя девушка. Водитель Kia Sorento отделался незначительными травмами. Сотрудники полиции установили, что все участники серьёзного ДТП являются жителями города Амурска.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 5 части 264 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. 

 
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Комментарии
  • Хабаровчанин  (12:10, 24.12.2016)

    Надо заставить население поменять весь автохлам на новые машины оснащённые автоматическими информаторами ГИБДД. Выехал на встречку - получи штраф, проехал на красный свет - штраф, третий раз проехал - лишение прав. Так и жизни сохранятся и дибилоиды к машинам не подойдут даже.

  • я  (12:13, 24.12.2016)

    но вот, и себя угробил и детей((( куда так жить торопятся?

  • Одессей  (13:42, 24.12.2016)

    Как куда? Проводить последовательную политику Шпорта; что хорошо Шпорту - смерть хабаровчанину!

  • ТОР  (15:03, 24.12.2016)

    Они с Амурска

  • Одессей  (13:45, 24.12.2016)

    Я Родину на *** не меняю!

  • пирожочек  (20:04, 24.12.2016)

    Они все друзья. Пацан, который за рулем сидел, скорее всего был пьян. Не исключено, что при таком раскладе и все остальные были под градусом. . .

  • 21 век на дворе  (вчера, 02:29 )

    При чём тут Шпорт, Амурск и автоматические информаторы? Просто должно быть минимум 4 полноценных полосы с разделителем! Это элементарно

  • Эльвира  (вчера, 07:09 )

    Они не были пьяны, они ехали на концерт в Хабаровск, я знаю водителя этой машины, это мой брат и он бы никогда в жизни не сел за руль пьяным!(((

  • Серёга  (вчера, 10:28 )

    Слышишишь ты пирожочек! Откуда ты знаешь, что водитель был скорее всего пьян, а? Ты чё там был, или ты экспертизу сам лично провел? Свои догадки при себе оставь понял! Родственникам и так сейчас очень плохо, ты еще тут каркаешь. Так и вылазиют сплетни от таких вот как ты, потом у людей и складывается негативное впечатление о пострадавших.

  • гость  (вчера, 11:00 )

    Безоответственность за жизни

  • md  (вчера, 12:18 )

    Лиш один человек написал правильно что у нас нет нормальных дорог чтобы объехать большегруз. Зато строим какието объезные дорого в никуда

  • Ох  (вчера, 13:57 )

    .

  • Ох  (вчера, 14:00 )

    Быстро поехал, медленно понесут.

  • гость  (вчера, 23:42 )

    По зимним трассам в темное время ездить не нужно. Соболезнования родственникам.



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