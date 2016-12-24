В жуткой аварии в Хабаровском крае погибли 5 человек

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Среди них была 15-летняя девушка
|Фото: komcity.ru
В Хабаровском крае в жутком дорожно-транспортном происшествии погибли 5 человек. Водитель пытался объехать большегруз по встречке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, авария произошла в Нанайском районе на 237-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Поздно вечером в пятницу, 23 декабря, водитель Toyota Probox с 4 пассажирами в салоне двигался в сторону столицы региона. При обгоне большегрузного автомобиля мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным авто Kia Sorento.
В результате аварии водитель и пассажиры Probox скончались на месте ДТП. Известно, что среди них была 15-летняя девушка. Водитель Kia Sorento отделался незначительными травмами. Сотрудники полиции установили, что все участники серьёзного ДТП являются жителями города Амурска.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 5 части 264 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
Надо заставить население поменять весь автохлам на новые машины оснащённые автоматическими информаторами ГИБДД. Выехал на встречку - получи штраф, проехал на красный свет - штраф, третий раз проехал - лишение прав. Так и жизни сохранятся и дибилоиды к машинам не подойдут даже.
но вот, и себя угробил и детей((( куда так жить торопятся?
Как куда? Проводить последовательную политику Шпорта; что хорошо Шпорту - смерть хабаровчанину!
Они с Амурска
Я Родину на *** не меняю!
Они все друзья. Пацан, который за рулем сидел, скорее всего был пьян. Не исключено, что при таком раскладе и все остальные были под градусом. . .
При чём тут Шпорт, Амурск и автоматические информаторы? Просто должно быть минимум 4 полноценных полосы с разделителем! Это элементарно
Они не были пьяны, они ехали на концерт в Хабаровск, я знаю водителя этой машины, это мой брат и он бы никогда в жизни не сел за руль пьяным!(((
Слышишишь ты пирожочек! Откуда ты знаешь, что водитель был скорее всего пьян, а? Ты чё там был, или ты экспертизу сам лично провел? Свои догадки при себе оставь понял! Родственникам и так сейчас очень плохо, ты еще тут каркаешь. Так и вылазиют сплетни от таких вот как ты, потом у людей и складывается негативное впечатление о пострадавших.
Безоответственность за жизни
Лиш один человек написал правильно что у нас нет нормальных дорог чтобы объехать большегруз. Зато строим какието объезные дорого в никуда
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Быстро поехал, медленно понесут.
По зимним трассам в темное время ездить не нужно. Соболезнования родственникам.