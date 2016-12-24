Хабаровский "СКА-Нефтяник" встретится с чемпионом России

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» завершит год на выезде. Первым соперником хабаровчан станет действующий чемпион России — красноярский «Енисей». Встречи «армейцев» со «львами» пройдут 24 и 25 декабря.

Хабаровчане провели 14 матчей и во всех победили. Сейчас «армейцы» являются безоговорочными лидерами группы «Восток», в их копилке 42 очка и давно оформленная путёвка в следующий круг чемпионата. В последней домашней серии игр года «СКА-Нефтяник» сначала взял верх над «Сибсельмашем», а затем забрал очки у «Уральского трубника».

У «Енисея» успехи скромнее. В 12 проведённых матчах красноярские хоккеисты одержали восемь побед и набрали 24 очка. С этим набором действующий чемпион России занимает третью строчку в турнирной таблице. Перед перерывом в сезоне команда Сергея Ломанова-старшего обыграла «Кузбасс» на выезде — 5:4, но уже на следующий день уступила ему со счётом 3:7. После возобновления игр «львы» вновь встретились с кемеровчанами и выиграли в двух встречах.

В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в Хабаровске. Тогда победу в обоих матчах праздновали «армейцы». Сначала подопечные Михаила Юрьева обыграли «Енисей» со счётом 7:4, а на следующий день отправили в ворота красноярского клуба четыре безответных мяча.