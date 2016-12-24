Хабаровский "Амур" отправился в Китай

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы отправилась на заключительный в этом году выезд. Первым соперником «тигров» станет «Куньлунь Ред Стар». Сегодня, 24 декабря, команды в четвёртый раз в сезоне скрестят клюшки. Игра пройдёт в Пекине и начнётся в 19:30 по хабаровскому времени.

Пекинская команда сумела закрепиться в зоне плей-офф благодаря трём победам подряд. В последнем матче с ханты-мансийской «Югрой» подопечные Владимира Юрзинова уступали 1:2, но за 28 секунд до окончания третьего периода смогли забросить спасительную шайбу, а в серии послематчевых буллитов вырвали победу. Сейчас в активе «Куньлунь Ред Стар» 63 очка, с этим показателем клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы в Восточной конференции КХЛ.

У хабаровчан ситуация противоположная. Дебют Андрея Мартемьянова на посту и. о. главного тренера «Амура» успешным не назовёшь — в отличие от дружины из Китая, «тигры» уступили «Югре» и продлили серию поражений до пяти матчей. Плюсы к своей статистике добавили только новички хабаровского клуба: Денис Орлович-Грудков открыл счёт своим голом в Континентальной хоккейной лиге, а форвард Дмитрий Кириллов заработал первый результативный балл в премьерном матче. После последнего проигрыша «Амур» опустился на 14-ю строчку на Востоке, в копилке «тигров» по-прежнему 45 очков.

Новый наставник «Амура» заявил, что играть в составе будут только те, кто этого достоин. Поэтому на этой неделе команду покинул защитник Дмитрий Космачёв. Как писало РИА «Восток-Медиа», на смену ему уже пришёл Илья Горохов, с которым недавно расторг контракт ХК «Сочи».

В нынешнем сезоне соперники встречались трижды. В сентябре в Хабаровске команды обменялись победами: сначала успех праздновали гости из Китая, а затем «тигры» смогли взять реванш. Однако 27 октября в Шанхае «Куньлунь Ред Стар» ещё раз обыграл «Амур».