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Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций

Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций
Горожане рискуют получить штраф на митинге против коррупции
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: medusa.io

Мэрия Хабаровска повторно не одобрила антикоррупционной митинг, запланированный на 26 марта в районе «Памятника партизанам». В связи с этим в краевом УМВД горожан предупредили о последствиях, которыми может обернуться участие в несогласованной акции: задержание, штраф и обязательные работы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

«Почему мы предупреждаем хабаровчан быть осторожными? Потому что ему (Алексею Ворсину, руководителю штаба Алексея Навального в Хабаровске — прим. ред.) отказали в проведении митинга на площадке в районе «Памятника партизанам». Дело в том, что 17 марта ему предлагали там, и он отказался, так как хотел на Комсомольской площади, а она была занята. Теперь захотел на «Памятнике партизанам», но площадка уже занята, и в итоге ему не согласовали мероприятие. И он людей не предупреждает, что митинг не согласован, и люди ведь пойдут. Понятно, что люди хотят выразить свою гражданскую позицию, но ведь участие в несогласованном митинге — это административное нарушение», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы регионального управления МВД России Екатерина Перепел.

Агентство уже сообщало о том, что в дальневосточной столице случилась провокационная ситуация между представителями местного отделения Национального освободительного движения и активистами избирательного штаба известного оппозиционера Алексея Навального. И те, и другие выбрали ближайшее воскресенье — 26 марта — как дату для своих публичных мероприятий. Организаторы антикоррупционного митинга Алексей Ворсин и Михаил Беседин уже получили административное наказание.

«Когда были призывы выйти на митинг 17 марта — это делалось в нарушении федерального закона. Было возбуждено административное производство. Краснофлотский районный суд вынес решение — привлечь агитатора к ответственности по статье «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации митинга, шествия» и определил в виде наказания штраф в 10 тысяч рублей. Как мы видим, уроков он не извлекает и сейчас продолжает агитировать людей на идентичный митинг, только в это воскресенье», — сообщила Екатерина Перепел.


 

 

Тем временем Алексей Ворсин настаивает на том, что проведение митинга, с учётом затянувшегося, а в итоге — безрезультатного диалога с мэрией Хабаровска, не нарушает действующего законодательства.

«Пока мы думали по поводу «Памятника партизанам», нам отказали. Мы оказались в такой ситуации, что в городе Хабаровске есть шесть площадок, но ни на одной из них мы не можем провести мероприятие. Потому что на каждой из них кто-то что-то делает. Мы направили письмо о том, что, если нам не могут предоставить площадку, не предлагают альтернативных вариантов, предлагают сместить на другое время, мы решили выйти на изначально запланированное место — на пруды. В заявленное время мы выходим и считаем, что мы правы», — сообщил корреспонденту Алексей Ворсин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» стало известно, что хабаровскому отделению Национального освободительного движения согласовали заявленное воскресное мероприятие. Однако организаторы отказались сообщать точное время и маршрут своего автопробега. Общественники объяснили это возможностью провокаций от участников антикоррупционного митинга и активистов штаба Навального.

 
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