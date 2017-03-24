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Из хабаровских школ отчислят четырёх первоклашек с фиктивной пропиской

Из хабаровских школ отчислят четырёх первоклашек с фиктивной пропиской
В Горобре не ожидали, что родители предоставят откровенно подложные документы
сегодня, 17:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевом центре появились первые дети, которых готовят к отчислению из городских школ. Такой мере подвергли четырёх будущих первоклассников, родители которых при записи в учебное заведение отдали подложные документы о месте регистрации. Прописка ещё четырёх ребят вызывает сомнения у сотрудников управления образования администрации Хабаровска и руководителей школ.

«В школы № 3 и 80 города Хабаровска уже поступили ответы от миграционной службы. Из восьми детей, прописка которых вызвала сомнения у руководства школ, четверо не только не проживают по указанному адресу, но даже никогда не были там временно зарегистрированы в законном порядке. В реальности дети официально прописаны и проживают по совершенно другим адресам. Это говорит о том, что сами документы о прописке, представленные родителями при записи ребенка в образовательные учреждения, являются откровенно подложными. Такого развития событий мы, честно говоря, даже не ожидали. Ещё четверо детей имеют настоящую временную регистрацию по указанным в бумагах адресам, но достоверность их проживания по ним вызывает серьёзные сомнения. Сейчас сотрудники полиции проверяют, действительно ли эти дети живут там. В обоих случаях — при выявлении факта записи ребенка в первый класс школы по подложным документам или по фиктивной прописке — эти дети будут отчислены из образовательных учреждений, а действиям их родителей дадут оценку правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством», — рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен.

По данным пресс-службы администрации Хабаровска, в общей сложности в миграционную службу из школ направили 193 заявления на проведение проверок, в правоохранительные органы — 63. Освободившиеся места в ходе очередных дней записи смогут занять дети, действительно проживающие в районе, к которому относится учебное заведение. Проверки продолжатся до 1 сентября.

«В очередной раз хочу подчеркнуть, что в Хабаровске абсолютно все школы дают ребятам хорошее, качественное образование, и места в них хватит всем: в этом году мы дополнительно открыли 40 первых классов, ведь за парты сядет гораздо больше первоклассников, чем в прошлом году. В страну знаний отправятся около 7,5 тысячи маленьких хабаровчан», — резюмировала Ольга Тен.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что за места в первые классы родители вновь разбили лагерь возле гимназии № 5. Компанию микроавтобусу, который имеет все шансы стать новой городской легендой, составили около 10 иномарок. А в школе № 33 между родителями произошла потасовка за место в очереди. Уже сейчас не хватает мест в востребованных школах некоторым детям, которых в управлении образования вынуждены отправлять в учебные заведения, отдалённые от дома. Родителям тех детей, чья прописка окажется фиктивной, грозят административные штрафы, а в отдельных случаях — уголовное преследование.

 
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Комментарии
  • Лэй  (полчаса назад)

    Полностью поддерживаю инициативу администрации. Мошенникам место на нарах.



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