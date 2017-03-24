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В Хабаровском крае полицейских обвинили в махинациях на госзакупках

В Хабаровском крае полицейских обвинили в махинациях на госзакупках
Служащие дали доступ к электронной базе аукциона компании-участнику торгов
сегодня, 17:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении двоих сотрудников регионального управления МВД России. Полицейские предоставили компании «ДСЦБИ «МАСКОМ» преимущественное право заключения госконтракта, то есть закрыли глаза на правила организации этой процедуры. Злоумышленники действовали исключительно в собственных интересах.

«Установлено, что указанные лица, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности использовали свои служебные полномочия, создали для общества «ДСЦБИ «МАСКОМ» преимущественные условия для участия в электронном аукционе путём представления доступа к технической части аукционной документации. Общество получило право до размещения заявки в открытом доступе самостоятельно формировать начальную цену предполагаемых к закупке товаров, определившую в итоге и цену заключённого государственного контракта», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Таким образом, компания воспользовалась условиями, которые позволили ей выиграть электронный аукцион. Кроме того, «МАСКОМ» намерено повысил стоимость контракта до пяти миллионов рублей, что повлекло неэффективное расходование федеральных бюджетных средств.

Действия сотрудников тыла регионального управления МВД России следователи квалифицировали по статье 285 Уголовного кодекса РФ. За использование своих служебных полномочий вопреки интересам служб мужчинам грозит до четырёх лет лишения свободы.

 
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