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Индийский бизнес вложится в совместные проекты с Хабаровским краем: РИА "Восток-Медиа"
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Индийский бизнес вложится в совместные проекты с Хабаровским краем

Индийский бизнес вложится в совместные проекты с Хабаровским краем
Иностранная делегация прибыла с ответным визитом в дальневосточную столицу
сегодня, 16:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: www.khabkrai.ru

Индийская компания «SRAM & MRAM» намерена сотрудничать в региональными властями и бизнесом в различных отраслях — природных ресурсов, добычи и переработки рыбы. Несмотря на работу компании в 12 странах мира, с российскими регионами крупных контактов у неё не было. О взаимоотношениях между государствами сегодня шла речь на встрече с участием первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам Василия Шихалёва и президента «SRAM & MRAM» Сайлеша Лаху Хиранандани.

Бизнесмены прибыли оценить инвестиционные возможности дальневосточных регионов после приглашения посетить край, поступившего от губернатора Вячеслава Шпорта во время визита в Индию. Об этой поездке РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало ранее. Российская делегация, которую возглавил полномочный представитель президента Юрий Трутнев, с 16 марта провела несколько встреч с представителями бизнес-сообщества Индии. В частности, в Мумбаи прошли презентации для компаний, которые занимаются производством автомобилей, авиации, оружия, товаров народного потребления, разработкой высоких технологий, а также работают в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслях.

Как сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края, гостям из Индии рассказали об инвестиционном потенциале региона, преференциальных режимах для бизнеса, а также перспективных для сотрудничества отраслях.

«Сегодня сотрудничество с Индией у нас развивается главным образом в сфере поставок оборудования, торговли. Конечно же, мы хотим пойти дальше и начать работать в рамках инвестиционных проектов. В Хабаровском крае успешно работают иностранные инвесторы, в том числе и в рамках новых льготных режимов — таких как территории опережающего социально-экономического развития», — отметил Василий Шихалёв.

Индийский бизнесмен Сайлеша Лаху Хиранандани заявил, что намерен приступить к конкретным проектам уже через несколько месяцев. В международной практике «SRAM & MRAM» вложения на первом этапе начинаются от пяти до десяти миллионов долларов.

Как писало ранее агентство, краевые власти предложили индийцам участвовать в производстве самолётов Sukhoi SuperJet 100. Потенциальным партнёрам хотят предложить обустройство интерьеров воздушных судов в компании «Гражданские самолёты Сухого».

 
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