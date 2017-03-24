Хабаровским синоптикам установят суперкомпьютер для точных прогнозов

У синоптиков из краевого центра появится суперкомпьютер для высокоточных прогнозов. Росгидромет завершил тендер на его поставку, стоимость составила 1,8 миллиарда рублей. Помимо Хабаровска, вычислитель получат Москва и Новосибирск — как и в дальневосточной столице, в этих населённых пунктах обрабатывают данные для крупных регионов.

Десять лет назад хабаровские синоптики получили супервычислитель на 0,6 терафлопс, мощность нового компьютера составит 75 терафлопс. Его установят в Хабаровском региональном вычислительном центре. Аппарат позволит заблаговременно делать более точные прогнозы на территории от Камчатки до Урала.

«Мы перейдём на более высокое пространственное разрешение, шаг сетки составит три километра, сейчас он равен 15 километрам. Также перейдём на четырёхразовый расчёт прогнозов численных моделей, пока такие прогнозы делаются два раза в сутки, расширим зону прогнозирования на запад до Урала. Сейчас охватываем территорию Камчатки, Чукотки, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краёв, ЕАО, Якутии и Забайкалья», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник регионального гидрометцентра Светлана Агеева.

Синоптики дальневосточной столицы надеялись, что суперкомпьютер доставят в город и введут в эксплуатацию в этом году, однако оборудование привезут в конце 2017-го, работать он начнёт в следующем году. Устанавливать и налаживать вычислитель будут специалисты с запада России, сотрудники Дальневосточного регионального вычислительного центра пройдут переобучение для работы с новой техникой.