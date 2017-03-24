Банда Санта-Клаусов из кинофильма "Такси" добралась до Хабаровска

В дальневосточной столице полицейские задержали группу Санта-Клаусов, которые напали на импровизированный склад и открыто похитили больше четырёх тонн замороженной рыбы. Охранника они избили, а затем пригрозили расправой топором. Предполагаемый лидер банды пытался бежать в другой регион, но его вовремя поймали.

Налётчики наведались на чужую территорию в конце декабря прошлого года. Предприниматель завёз туда два контейнера с продукцией, поставил сторожку и нанял охранника. В ночное время к складу подъехал грузовик, из которого вышли двое неизвестных. Свои лица, как в одной из частей популярной комедии Люка Бессона «Такси», они спрятали под колпаками Санта-Клауса и накладными белыми бородами. Охранник активно сопротивлялся бандитам, но один из них взял стоявший у печки топор и пригрозил мужчине физической расправой. В итоге парни стащили больше четырёх тонн мороженой рыбы на общую сумму порядка 300 тысяч рублей.

Правоохранители задержали не двоих, а пятерых членов группы. Предполагаемый лидер, 23-летний хабаровчанин, попытался выехать на автомобиле в соседний регион, чтобы скрыться, но его остановили. Полицейские выяснили, что парень в ноябре 2016 года узнал о том, что потерпевший хранит в контейнерах крупную партию рыбной продукции, и решил её похитить. К преступлению он привлёк четверых подельников в возрасте от 19 лет до 61 года.

«Двое самых старших членов группы избивали сторожа, другие должны были погрузить рыбу в грузовик. У большинства участников раньше было по несколько судимостей, значительную часть жизни они провели в местах лишения свободы. Только самого младшего, 19-летнего подозреваемого, раньше не привлекали к уголовной ответственности», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Один из злоумышленников к моменту задержания был в федеральном розыске за хранение наркотиков. Перед нападением на склад он чётко распределил роли между участниками. Похищенную партию налётчики вывезли в специально арендованный гараж в Кировском районе, а затем продали оптом неизвестному лицу.

Во время обысков в квартирах задержанных правоохранители изъяли обрез охотничьего ружья, поддельные автомобильные номера, много сим-карт различных операторов сотовой связи, а также шапку Санта-Клауса, которая использовалась во время нападения на склад. Всех подельников арестовали.