В Хабаровском крае марафонцы снова преодолеют "Мяо-Чан"

В Солнечном районе Хабаровского края в 28-й раз пройдёт лыжный марафон «Мяо-Чан» имени трёхкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. Он стартует 2 апреля на реке Силинка в посёлке Горном. Ежегодно в соревнованиях учувствует несколько сотен человек, среди которых не только профессионалы, но и любители, и даже те, кто впервые встал на лыжи. Каждый участник вправе самостоятельно выбрать для себя подходящую дистанцию: 500 метров, 5, 10, 25 или 50 километров.

«В прошлом году было два участника 1933 года рождения, бежали они на дистанцию в 50 километров. Самые маленькие участники — это те, кто был ещё в утробе матери. Все возрасты участвуют в гонках. Люди с ограниченными возможностями тоже участвуют», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель марафона «Мяо-Чан» .

Заявки на участие можно подать вплоть до дня марафона, однако организаторы просят заранее определиться с желанием пройтись на лыжах. Трасса для гонки уже готова, с сегодняшнего дня её уже можно использовать по назначению. Как уточнил Юрий Козадаев, участники будут со своими индивидуальными лыжами и собственным инвертарём.

«Организация гонки лежит на плечах частников и энтузиастов. Раньше этим занималась организация, которой сейчас уже не существует. Бюджет мероприятия складывается из разных источников — это и спонсоры, и участники, и чуть-чуть краевой бюджет. Из края выделили 20 тысяч. Участники оплачивают стоимость присвоенного номера, атрибутики и подготовки трассы», — объяснил Юрий Козадаев.

Марафон «Мяо-Чан» является одним из крупнейших марафонов, проходящий на территории России. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что марафон является неофициальным закрытием лыжного сезона.