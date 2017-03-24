Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Резидент ТОР "Комсомольск" вложит в промышленный кластер 175 миллионов: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 18:48
Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций
Хабаровская полиция предупредила о последствиях несогласованных акций
Общественники Владивостока решили восстановить "Крымский сквер"
Общественники Владивостока решили восстановить "Крымский сквер"
Во Владивостоке задержали крупного чиновника МВД
Во Владивостоке задержали крупного чиновника МВД
Выходные в Приморье: Час Земли, Навруз и "саммит" любителей Instagram
Выходные в Приморье: Час Земли, Навруз и "саммит" любителей Instagram
Хабаровским синоптикам установят суперкомпьютер для точных прогнозов
Хабаровским синоптикам установят суперкомпьютер для точных прогнозов
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:55
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
сегодня, 14:35
На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
час назад
Во Владивостоке задержали крупного чиновника МВД
вчера, 20:55
Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов
сегодня, 12:57
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 00:50
Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат
вчера, 20:10
Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип

Обсуждаемое
вчера, 20:10
9

Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип
сегодня, 11:55
7

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 11:23
6

Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
сегодня, 12:57
6

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
сегодня, 14:35
4

На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
вчера, 18:55
3

Приморец добивается правды о гибели своей жены
вчера, 20:55
1

Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов
сегодня, 00:50
1

Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат
сегодня, 13:58
1

В Находке разыскивают организаторов несанкционированного митинга
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 218



Система Orphus

Резидент ТОР "Комсомольск" вложит в промышленный кластер 175 миллионов

Резидент ТОР "Комсомольск" вложит в промышленный кластер 175 миллионов
На площадке наладят авиа- и судостроение, а также будут делать продукцию для нефтедобычи
сегодня, 15:05
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев

В Комсомольске-на-Амуре на земельном участке площадью 12,3 гектара резидент ТОР «Комсомольск» — компания «Парус» создаст индустриальный парк. На его базе появится единый кластер авиа- и судостроения, производства продукции для нефтедобычи и нефтепереработки, а также энергоэффективных устройств и оборудования. Объём инвестиций в проект составит 175 миллионов рублей.

На первом этапе реализации проекта — с 2017 по 2018 год — построят производственные цеха общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. На втором этапе, который продлится до 2026 года, их увеличат в десять раз.

«Создание индустриального парка предполагает приток бизнес-проектов в Хабаровский край и обеспечение условий для размещения производств российских и международных компаний. Проект призван повысить конкурентоспособность производственных и логистических возможностей региона. Мы рассчитываем, что порядка десяти резидентов запустят свои производства на площадке до 2026 года», — рассказал генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Парус» Денис Грось.

Площадка относится к типу «гринфилд». Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока, для ТОР краевые власти создадут объекты газоснабжения, водоотведения, сделают внутриплощадочную ливневую канализации и электросетевую инфраструктуру. Кроме того, для повышения транспортной доступности построят дороги от Комсомольского шоссе и проспекта Победы до улицы Пермской. 

«Одна из ключевых задач, которую мы ставили перед собой при создании ТОР «Комсомольск» — создание на этой площадке высокотехнологичных производств. И мы уже видим, что процесс начался. В этом году работу в ТОР планируют начать несколько компаний, специализирующихся на производстве комплектующих для авиационной техники. Мы приложим все усилия для запуска новых предприятий. В первую очередь, за год мы должны выполнить обязательства государства — построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов», — заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru