Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за ничейной сумки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 14:34
Жительница Владивостока дала отпор грабителю из Ростова
Жительница Владивостока дала отпор грабителю из Ростова
Федеральный центр окажет содействие Сахалину в модернизации портов
Федеральный центр окажет содействие Сахалину в модернизации портов
Жители дома в центре Хабаровска лишатся шашлычной зоны из-за детсада
Жители дома в центре Хабаровска лишатся шашлычной зоны из-за детсада
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
Регионы:


Популярное
вчера, 16:19
В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 11:55
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
вчера, 16:01
"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 15:15
Баба Валя с чокером и смузи собралась в Москву к Андрею Малахову
вчера, 20:55
Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов
сегодня, 12:57
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
вчера, 18:10
Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска

Обсуждаемое
вчера, 16:19
16

В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:01
11

"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 20:10
9

Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип
сегодня, 12:57
6

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 11:23
5

Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
сегодня, 11:55
5

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
вчера, 17:55
4

В Приморье молодой водитель сбил пешехода
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 18:10
3

Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска
вчера, 18:55
3

Приморец добивается правды о гибели своей жены
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 207



Система Orphus

Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за ничейной сумки

Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за ничейной сумки
На вылет и прилёт рейсов инцидент не повлиял
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В здании хабаровского аэропорта обнаружили бесхозную сумку, из-за которой людей эвакуировали. Пассажиров и посетителей вывели со второго этажа, и они ждали снаружи, пока специалисты проверяли ничейный предмет. Оказалось, внутри лежали чьи-то личные вещи, и они не представляли угрозы.

«Сумку обнаружили на втором этаже здания аэровокзала, в зоне ожидания возле кассы авиабилетов. Людей вывели со второго этажа, временно прекратила работу часть стоек регистрации. В здание не запускали новых посетителей, они ожидали окончания всех мероприятий снаружи, на площади перед аэровокзалом», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

По её словам, владелец сумки так и не вернулся за ней. На работу воздушной гавани ситуация не повлияла: задержек рейсов не произошло, аэропорт «Новый» работает в штатном режиме.

Агентство ранее писало о похожей ситуации, которая произошла в сентябре прошлого года. Из здания аэровокзала эвакуировали больше тысячи человек из-за двух забытых пакетов с игрушками. Люди тогда провели на улице больше часа. Инцидент повлиял на работу учреждения: вылеты задерживали на 30-60 минут.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru