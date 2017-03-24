Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за ничейной сумки

В здании хабаровского аэропорта обнаружили бесхозную сумку, из-за которой людей эвакуировали. Пассажиров и посетителей вывели со второго этажа, и они ждали снаружи, пока специалисты проверяли ничейный предмет. Оказалось, внутри лежали чьи-то личные вещи, и они не представляли угрозы.

«Сумку обнаружили на втором этаже здания аэровокзала, в зоне ожидания возле кассы авиабилетов. Людей вывели со второго этажа, временно прекратила работу часть стоек регистрации. В здание не запускали новых посетителей, они ожидали окончания всех мероприятий снаружи, на площади перед аэровокзалом», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

По её словам, владелец сумки так и не вернулся за ней. На работу воздушной гавани ситуация не повлияла: задержек рейсов не произошло, аэропорт «Новый» работает в штатном режиме.

Агентство ранее писало о похожей ситуации, которая произошла в сентябре прошлого года. Из здания аэровокзала эвакуировали больше тысячи человек из-за двух забытых пакетов с игрушками. Люди тогда провели на улице больше часа. Инцидент повлиял на работу учреждения: вылеты задерживали на 30-60 минут.