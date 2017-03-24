Хабаровские футболисты обзавелись своей группой поддержки

У футбольного клуба «СКА-Хабаровск» появилась собственная группа поддержки. Теперь во время перерывов на домашних матчах участницы коллектива Good girls будут выступать на поле, показывая танцевальные номера с элементами гимнастики и акробатики.

«Окончательное решение о том, что у клуба появится своя группа поддержки, было принято в феврале. До этого девушки приходили к нам и предлагали сотрудничество. Своё мастерство они продемонстрировали на матчах со «Спартаком» и «Лучом-Энергией», тогда всем очень понравилось. А 23 марта участницы провели презентацию для игроков и тренерского штаба и получили одобрение от них», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-атташе клуба Юрий Собещук.

Увидеть выступление группы поддержки «армейцев» хабаровские поклонники футбола смогут уже 8 апреля на матче с лидером первенства — московским «Динамо». Девушки готовятся устроить яркое шоу и тренируются в легкоатлетическом манеже. С наступлением тепла Good girls смогут заниматься на поле стадиона имени Ленина.

Для выступлений девушкам шьют специальные костюмы в красно-синих тонах и символикой клуба. Теперь их номера во время домашних матчей «армейцев» станут постоянными, но только в тёплое время года.

«Девушки много выступают, они востребованы. Их тренер Дарья Конькова тренирует Good girls третий год, готовит их профессионально, требовательна к участницам. Это очень сложное и тяжёлое увлечение, с элементами акробатики», — отметил Юрий Собещук.