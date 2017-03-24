В детском саду Хабаровского края кормили детей сомнительной пищей

В посёлке Дормидонтовка района имени Лазо специалисты южного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области осуществили плановую проверку детского дошкольного учреждения. Грубые нарушения выявили в пищеблоке детского сада. В складском помещении на момент проведения проверки хранились овощи неизвестного происхождения общим весом 56 килограммов.

«В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований законодательства в области карантина растений и ветеринарии. Документы, устанавливающие карантинное фитосанитарное состояние, отсутствовали. Кроме того, выявлена продукция без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность кальмара мороженого и куриных яиц в ветеринарно-санитарном отношении. Выдано предписание о запрете использования продуктов питания. Возбуждены административные дела в отношении юридического лица и должностного лица, вынесены постановления о наложении административного наказания», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Однако часть продуктов питания без документации до момента проведения проверки успела попасть на кухню.

«Документов действительно не было. Мы знали, что должны быть документы, но поставщик сразу не привёз, обещал позже привезти. Потом говорил, что им на базе не дают документы. После проверки мы эти продукты вернули в магазин. До этого дети кушали, и всё было нормально. Продукты-то в общем хорошие — проверка брала пробы на экспертизу. Результаты экспертиз положительные, просто документов не было», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заведующая хозяйственной частью детского сада посёлка Дормидонтовка Ольга.

Известно, что после проверки Россельхознадзора детский сад расторг отношения с поставщиком продуктов, который поставил дошкольное учреждение в такое положение.