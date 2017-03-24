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В Хабаровске сдвинули сроки открытия школы

В Хабаровске сдвинули сроки открытия школы
Здание в посёлке Горького планируют сдать на три месяца позже
сегодня, 11:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

Второе здание школы №  27 в краевой столице откроется позже намеченного ранее срока. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сдать объект городские власти обещали ко Дню города, однако в ходе объезда мэра начальник управления образования администрации Ольга Тен сообщила, что учебное заведение должны открыть к 1 сентября.

 
 

«К этому сроку мы должны это образовательное учреждение открыть, чтобы дети сели за парты и начали учебный процесс. Школа способна принять 560 детей за одну смену, поэтому, я думаю, весь посёлок Горького должен заниматься в одну смену», — рассказала Ольга Тен.


 

 

При строительстве школы возникла проблема — существующий стадион находится в болотистой местности, его постоянно подтапливает, а разместить новый негде — возле учебного заведения нет большой территории. Мэр города Александр Соколов поручил сделать проект и осушить стадион. После этого для учеников подготовят беговые дорожки и футбольное поле. Заниматься там смогут ученики обоих зданий. На эти цели выделят отдельные деньги — около 15 миллионов рублей, открыть объект планируют к началу нового учебного года. Также возле школы сделают спортивную площадку с оборудованием, которое позволит подготовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО.


 

 

Раньше в здании также размещалась школа, но из-за нехватки учеников от строения отказались и передали его одному из университетов. Сейчас одно здание не может вместить всех учащихся, поэтому его вернули школе и начали реконструкцию.   


 

 

Ремонт изначально оценивался в 65 миллионов рублей, но из-за повышения цен и новых требований министерства образования России стоимость возросла на несколько миллионов. Если городским властям удастся привлечь федеральные деньги, то стройка обойдётся в более чем 200 миллионов. Если же управлению образования придётся обходиться своими силами, то на школу уйдёт 185 миллионов.


 

 

Сегодня, 24 марта, в Хабаровск приедет «Дирекция «Школа 2025». Они осмотрят учебное заведение и примут решение о выделении финансов. В случае отказа администрации придётся экономить, в первую очередь это коснётся оборудования. По словам Ольги Тен, шансы на положительный ответ велики — строители выполнили большой объём работы, им осталось завершить внутреннюю отделку и благоустроить территорию.

 
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