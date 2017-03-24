В Хабаровске оперативники задержали студента, ограбившего школьника

Злоумышленник следил за ребёнком, чтобы отобрать у него сотовый телефон

В краевом центре следователи отдела полиции возбудили уголовное дело в отношении студента, который напал на школьника и отнял у него гаджет стоимостью в 15 тысяч рублей. Грабителя задержали вскоре после того, как он совершил преступление.

События развивались в Краснофлотском районе Хабаровска на улице Уборевича. Учащийся одного из колледжей города заметил на улице ребёнка, который разговаривал по мобильному телефону. Понимая, что жертва не сможет дать отпор, молодой человек проследил за потерпевшим до подъезда и на лестничной клетке первого этажа вырвал гаджет из рук подростка.

«По подозрению в грабеже оперативники отдела полиции № 11 задержали студента одного из хабаровских колледжей. Похищенный телефон сотрудники полиции изъяли во время выемки. Преступление было раскрыто по горячим следам. В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

О похожих преступлениях РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказывало ранее. Так, в декабре 2016 года оперативники задержали 20-летнего жителя дальневосточной столицы за то, что тот отобрал у 17-летнего школьника наручные часы. А студента из Ванино приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком: парень под угрозой применения насилия вымогал у детдомовца деньги.