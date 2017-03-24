В Хабаровске бывший директор медицинского центра стащил все документы

В Железнодорожном районе Хабаровска прокуратура обнаружила хищение всех первичных документов из медицинского центра. Факт преступления, совершённого в 2015 году, «всплыл» во время плановой проверки в 2017. Бумаги похитил бывший генеральный директор компании, чтобы скрыть незаконную выдачу листка нетрудоспособности.

Специалисты хабаровского регионального отделения фонда социального страхования России провели в ООО «Озон» плановую проверку и обнаружили, что вся первичная медицинская документация там отсутствует. Проверять было нечего, и за дело взялись сотрудники надзорного органа. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, с 1 января по 31 декабря 2015 года в должности генерального директора состоял другой горожанин. После того, как злоумышленник назначил нынешнего руководителя, он похитил всю имеющуюся первичную документацию за 2015 год.

Материалы проверки направили в управление МВД России по Хабаровскому краю, где должны были решить вопрос об уголовном преследовании бывшего директора компании. Стражи правопорядка возбудили дело по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».