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В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 25 февраля 2017 года, 04:45
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В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе

В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
Поклонники группы били стаканы и выгоняли со сцены группу разогрева
вчера, 12:50
Культура | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточную столицу вновь приехала легендарная группа с 15-летней историей — «7Б». Для своего восьмого по счёту концерта рокеры выбрали стены шоу-клуба DOBERMAN, где поздравили жителей Хабаровска с Днём защитника Отечества. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», год назад артисты уже выступали на этой сцене, «взорвав» площадку исполнением старых и новых песен. На этот раз почти двухчасовая задержка концерта едва не спровоцировала в клубе настоящий беспредел.


 

 

 

 

Хабаровчане в ожидании Ивана Демьяна и его группы не ограничились скандированием любимых песен «7Б». Посетители весьма агрессивно встретили коллектив, выступающий на разогреве — музыкантов местного ансамбля «Моё дело» освистали, прогоняли со сцены и даже били стаканы с алкоголем. К моменту выхода долгожданных гостей некоторые гости клуба пританцовывали на осколках. На этом фоне забытые батарейки для гитары фронтмена Ивана Демьяна казались уже мелочью, хотя один из участников звёздной рок-группы и назвал это не очень хорошим знаком.


 

 

 

 

«Вообще, если что-то забыли и приходится возвращаться в гримёрку — это плохая примета. Надеемся, что ничего страшного не случится», — обратился к поклонникам гитарист «7Б» Андрей Белов.


 

 

 

 

Как писало агентство, Иван Демьян и его команда выступили в городе всего неделю назад — в стенах «Платинум Арены» музыканты приветствовали огонь Всемирных военных игр вместе с силовиками. Концертом, который состоялся накануне, группа продолжает свой гастрольный тур в поддержку очередного альбома. Восьмая по счёту пластинка «Визит к Богу», которую фанаты рок-ансамбля ждали ещё в 2016 году, выйдет 9 марта. Кроме новых песен, в неё войдут и несколько ранее известных поклонникам композиций. Одной из них стала песня «Без тебя», которую слушатели «7Б» уже успели оценить на прошлогоднем концерте. Успех этому треку обеспечила, в первую очередь, актуальная тема разлуки и потерянной любви, которая фигурирует едва ли не в половине творческих материалов Ивана Демьяна.


 

 

 

 

«У Демьяна каждая вторая песня посвящена любви, и зачастую — любви ушедшей. Его творчество может показаться депрессивным, но оно одновременно заставляет задуматься о том, что происходит в твоей жизни, взглянуть под другим углом, отпустить чувство горечи от разлуки и осмотреться. Наверное, за это мне и нравятся песни «7Б», — поделилась поклонница рок-группы Ольга Шабадина.


 

 

 

 

На сцене клуба музыканты отыграли для поклонников двухчасовой сет, в котором чередовали хиты с песнями из нового альбома. Предсказуемо «взорвала» аудиторию композиция «Молодые ветра» — слушатели требовали начать концерт с неё, напевая знакомые строки ещё до выхода музыкантов. А после того, как фронтмен «7Б» всё же исполнил долгожданный хит, фанаты хором упрашивали повторить песню ещё раз. Овациями встретили и не менее популярные «Появись», «Улицы битых машин» и «Осень».


 

 

 

 

Завершая концерт, Иван Демьян поздравил посетителей клуба с Днём защитника Отечества. Рок-музыкант пожелал своим слушателям любви и счастья, а мужчин призвал быть сильными, верными и настоящими.


 

 

 

 

Больше фотографий с концерта — в группе РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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Комментарии
  • Одессей  (вчера, 23:35 )

    У меня скоро свой Рок Н Рол начнется скоро: Ежедневные сообщения в СМИ то тут, то там словно сводка Совинформбюро с мест боевых действий, о всплеске нападений и избиений медицинского персонала, у Губернатора Шпорта и ЖКХ осталось совсем немного времени для восстановления пенсии дураку и возложения обязанностей на ЖКХ всех моих коммунальных платежей. После 1 марта в слуячае ничего неизменчивости твердолобов, Губернатору Шпорту можно смело вниз головой сигануть с 9-го этажа своего Пентагона и показать пример своим карманным членососкам последовать за ним. . .



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