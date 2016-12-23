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Путин: проблему живодёрства можно решать цивилизованно: РИА "Восток-Медиа"
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Путин: проблему живодёрства можно решать цивилизованно

Путин: проблему живодёрства можно решать цивилизованно
По мнению президента Российской Федерации, к бездомным кошкам и собакам необходимо относиться гуманно
23 декабря 2016, 22:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам уходящего года обратил внимание на неудобства, которые вынуждены испытывать жители страны из-за бездомных животных. Он отметил, что, несмотря на проблемы, к уличным собакам и кошкам нужно относиться гуманно.

«В целом, мы должны исходить из принципов гуманизма в отношении к животным, в том числе и к бездомным. Мы знаем, что нападения диких собак, в том числе на детей — они происходят. Местные власти не могут делать вид, что их это не касается. И их можно решать цивилизованными способами. Их много, не будем сейчас о них говорить, но они существуют», — объяснил свою точку зрения Владимир Путин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что в этом же ключе высказался спикер регионального парламента Сергей Луговской. В ходе пресс-конференции по итогам 2016 года он отметил, что для властей первоочередная задача — усилить ответственность тех людей, которые берут на попечение животных.

«Кошки и собаки не появляются на улицах просто так, их оставляют граждане. И в этом плане мы хотели бы видеть поддержку со стороны общественных организаций», — прокомментировал Сергей Луговской.

Агентство также сообщало, что предприниматель Олег Вонти решил в 2017 году не заниматься отловом собак. Одной из причин стали регулярные нападения на него самого и его сотрудников. По словам коммерсанта, утром 18 октября на территорию пункта временного содержания бродячих псов ворвались десять человек в балаклавах и медицинских масках и начали избивать его сотрудников, а после выпустили из клеток всех собак. Активисты заявили, что помогали владельцам псов забрать их питомцев. Опасаясь за своих сотрудников, Вонти отказался выполнять работу. Тогда в ситуацию вмешался депутат хабаровской Гордумы Андрей Никонов. Он отправил депутатский запрос в городскую прокуратуру и обратился к представителям МВД с вопросом о бездействии правоохранителей. Позже суд оштрафовал одного из участников конфликта на пять тысяч рублей. Однако, по словам Вонти, недавно ему пришли документы, в которых указано, что в возбуждении уголовных дел ведомству отказали. После вмешательства депутатов прокуратура направила дела на доследование.

 
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Комментарии
  • Одессей  (23:14, 23.12.2016)

    Ну я так и понял, как му-му Герасим. . .

  • Хабаровчанин  (12:20, 24.12.2016)

    Может хватит пиарить Вонючку? Или хабаровским интернет-СМИ даже мнение президента пофигу? Или Восток-Медиа не в курсе сколько собак загубил Вонти противозаконными методами? Или журналисты не в курсе, что в концлагере Вонючки животные мучаются и умирают от жажды и холода зимой, освобождая места в клетках следующим жертвам, потому что кормят их там дешёвым сухим кормом. при котором наличие воды 24 в сутки в поилке обязательно. А кто им там, бедным, будет воду наливать в мороз?! Зоозащиту обвиняют офигеть в каком преступлении - спасении собак из концлагеря. А почему молчат, что уголовник-охранник концлагеря вонючки проломил череп одной из зоозащитниц металическим прутом? И что сейчас идёт уголовное разбирательство. Восток-Медиа, давайте работайте как надо, а не пиарьте преступников. А то будете отвечать вместе с ними.



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