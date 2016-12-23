Владимиру Путину напомнили про хабаровских живодёрок

На большой пресс-конференции Владимира Путина журналист телеканала «Мир» Илона Линарт напомнила президенту о живодёрках из Хабаровского края и предложила создать должность уполномоченного по правам животных. Полностью эту идею глава государства не поддержал.

«Это, конечно, звучит красиво, но всё-таки у владельцев собак, у владельцев животных есть права. Гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, не скотским отношением к животным — немного другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно. Сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и нормативного регулирования. Я бы их поддержал, но всё должно быть в рамках разумного. Регулирование должно быть, безусловно», — заявил Владимир Путин.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что двух жительниц краевой столицы пользователи Интернета обвинили в живодёрстве. В октябре этого года в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых изображены убитые, расчленённые и замученные кошки и собаки. Дело о «живодёрках» передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Позднее на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и экстремизма. Девушек арестовали: одну — до 1 января 2017 года, другую — до 7 января. Адвокаты несовершеннолетних намерены обжаловать их содержание под стражей. Прокуратура проверила информацию некоторых СМИ о том, что с подозреваемыми плохо обращаются другие заключённые в СИЗО. Однако эти данные не подтвердились.

В декабре депутат Государственной Думы Олег Шеин предложил ужесточить наказание по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Он внёс законопроект, в котором прописал новые меры за преступления разной степени тяжести. Так, за живодёрство, совершённое в одиночку, документ предусматривает от двух до трёх лет лишения свободы. Если в акте жестокости принимала участие группа лиц, то каждого из них ждёт наказание до семи лет.