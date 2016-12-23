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Жители частных домов Хабаровска страдают от дефицита газовых баллонов: РИА "Восток-Медиа"
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Жители частных домов Хабаровска страдают от дефицита газовых баллонов

Жители частных домов Хабаровска страдают от дефицита газовых баллонов
Не исключено, что Новый год они будут встречать без топлива
23 декабря 2016, 20:26
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице в пунктах обмена газовых баллонов люди стоят в длинных очередях. На всех топлива не хватает, и жители Хабаровска проводят по несколько часов на морозе, но так и не дожидаются необходимого для нормального проживания ресурса.

«Раньше в Мавзолей стояли очереди по несколько часов или за колбасой. А сейчас — вот, за газом», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» один из хабаровчан, который на тот момент не первый час стоял в очереди.

Его участь разделили не только жители краевой столицы, но и Еврейской автономной области. Привычная для них схема — привезти пустой баллон, оплатить услугу и обменять его на полный — месяц назад дала сбой. Сейчас в одни руки не выдают больше трёх ёмкостей, и то, если повезёт.

«Я был на Бийской, там обменный пункт. Там до 26-го газа нет. Был на Джамбула, там тоже нет. Когда над нами перестанет издеваться Горгаз, непонятно», — высказался хабаровчанин Олег Пахомов.

В «Газпроме» наличие проблемы не отрицают, но оперативно решить её не могут. Затраты на закупку новых баллонов в тариф не включены.

«Принято решение для снятия ажиотажного спроса: привезти дополнительную партию баллонов из других филиалов. Указания уже даны. Мы постараемся принять все меры, чтобы снабдить всех жителей города газом», — объяснил главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.

 
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Комментарии
  • Работникам прокуратуры посвящает  (23:25, 23.12.2016)

    В Газпроме Хабаровска произошла смена власти. Новое руководство ведёт предприятие к банкротству. КОНКРЕТНО- мёртвые души а именно женская волейбольная команда Самородок-числятся работающими специалистами. А видели их только когда они устраивались на работу. Как можно продавать в частные руки Зеновьевой ГЛ. БУХГАЛТЕРА киоск по продажи газа на ул. Урицкого который приносит ежегодно несколько десятков миллионов предприятию. А ПРОКУРАТУРА молчит видимо в доле-другово объяснения нет. То что сейчас творится на предприятии только цветочки дальше если органы не вмешаются будет на много хуже.

  • Хабаровчанин  (12:25, 24.12.2016)

    Тут надо добавить ещё - почему жители частного сектора сами за баллонами газа приезжают, а не заказывают их с доставкой на дом у газовиков. При заказе у газовиков им привозят неполные баллоны, а точнее - в них на 1/3 газа меньше нормы при цене баллона 1000 р. Вот где ещё корыто кормушки у продавцов и развозчиков.

  • Работникам прокуратуры посвящает  (15:57, 24.12.2016)

    Извините хабаровчанин но доставка газа в баллоне стоит 1370р. в киоске 920р. . Цена на доставку согласен не адекватна. Потому все и едут на киоск и перекупы мудрят с баллонами. А при доставки газа Газпромом абонент может позвонить мастеру который приедет с весами и если не хватает то возместит и накажет виновного. Но баллон заполняется на 85 процентов если баллон будет полный его разорвёт в тепле.

  • Хабаровчанин  (17:10, 24.12.2016)

    Как вариант недостачи газа в баллонах - его воровство непосредственно бригадой развоза. Сам тоже видел, как в закоулке газоразвозчики спускали газ из баллонов в другие баллоны.

  • Хабаровчанин  (17:08, 24.12.2016)

    Повторяю более подробно. Баллоны при доставке на машине недозаправляют примерно на 1/3 по сравнению с теми, что выдают в киоске. Проверено неоднократно самолично по времени горения топлива из баллона. Именно этот мухлёж с балонозаправкой заставляет граждан ехать за газом самостоятельно - тратить время, бензин а иногда и аренду чужого транспорта на его доставку.

  • Работникам прокуратуры посвящает  (вчера, 23:25 )

    Уважаемый Хабаровчанин при доставке газа я прошу слесаря поставить баллон на весы. На паспорте баллона есть вес полного и пустого баллона сверяю вес если не соответствует звоню мастеру. Это не проблема а ваша безграмотность. Вот почему при заказе двух баллонов я дважды плачу за доставку а привозят за один раз-мне кажется это не законное обогащение.



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