Жители частных домов Хабаровска страдают от дефицита газовых баллонов

Не исключено, что Новый год они будут встречать без топлива

В дальневосточной столице в пунктах обмена газовых баллонов люди стоят в длинных очередях. На всех топлива не хватает, и жители Хабаровска проводят по несколько часов на морозе, но так и не дожидаются необходимого для нормального проживания ресурса.

«Раньше в Мавзолей стояли очереди по несколько часов или за колбасой. А сейчас — вот, за газом», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» один из хабаровчан, который на тот момент не первый час стоял в очереди.

Его участь разделили не только жители краевой столицы, но и Еврейской автономной области. Привычная для них схема — привезти пустой баллон, оплатить услугу и обменять его на полный — месяц назад дала сбой. Сейчас в одни руки не выдают больше трёх ёмкостей, и то, если повезёт.

«Я был на Бийской, там обменный пункт. Там до 26-го газа нет. Был на Джамбула, там тоже нет. Когда над нами перестанет издеваться Горгаз, непонятно», — высказался хабаровчанин Олег Пахомов.

В «Газпроме» наличие проблемы не отрицают, но оперативно решить её не могут. Затраты на закупку новых баллонов в тариф не включены.

«Принято решение для снятия ажиотажного спроса: привезти дополнительную партию баллонов из других филиалов. Указания уже даны. Мы постараемся принять все меры, чтобы снабдить всех жителей города газом», — объяснил главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.