Жители частных домов Хабаровска страдают от дефицита газовых баллонов

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Не исключено, что Новый год они будут встречать без топлива
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В дальневосточной столице в пунктах обмена газовых баллонов люди стоят в длинных очередях. На всех топлива не хватает, и жители Хабаровска проводят по несколько часов на морозе, но так и не дожидаются необходимого для нормального проживания ресурса.
«Раньше в Мавзолей стояли очереди по несколько часов или за колбасой. А сейчас — вот, за газом», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» один из хабаровчан, который на тот момент не первый час стоял в очереди.
Его участь разделили не только жители краевой столицы, но и Еврейской автономной области. Привычная для них схема — привезти пустой баллон, оплатить услугу и обменять его на полный — месяц назад дала сбой. Сейчас в одни руки не выдают больше трёх ёмкостей, и то, если повезёт.
«Я был на Бийской, там обменный пункт. Там до 26-го газа нет. Был на Джамбула, там тоже нет. Когда над нами перестанет издеваться Горгаз, непонятно», — высказался хабаровчанин Олег Пахомов.
В «Газпроме» наличие проблемы не отрицают, но оперативно решить её не могут. Затраты на закупку новых баллонов в тариф не включены.
«Принято решение для снятия ажиотажного спроса: привезти дополнительную партию баллонов из других филиалов. Указания уже даны. Мы постараемся принять все меры, чтобы снабдить всех жителей города газом», — объяснил главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.
В Газпроме Хабаровска произошла смена власти. Новое руководство ведёт предприятие к банкротству. КОНКРЕТНО- мёртвые души а именно женская волейбольная команда Самородок-числятся работающими специалистами. А видели их только когда они устраивались на работу. Как можно продавать в частные руки Зеновьевой ГЛ. БУХГАЛТЕРА киоск по продажи газа на ул. Урицкого который приносит ежегодно несколько десятков миллионов предприятию. А ПРОКУРАТУРА молчит видимо в доле-другово объяснения нет. То что сейчас творится на предприятии только цветочки дальше если органы не вмешаются будет на много хуже.
Тут надо добавить ещё - почему жители частного сектора сами за баллонами газа приезжают, а не заказывают их с доставкой на дом у газовиков. При заказе у газовиков им привозят неполные баллоны, а точнее - в них на 1/3 газа меньше нормы при цене баллона 1000 р. Вот где ещё корыто кормушки у продавцов и развозчиков.
Извините хабаровчанин но доставка газа в баллоне стоит 1370р. в киоске 920р. . Цена на доставку согласен не адекватна. Потому все и едут на киоск и перекупы мудрят с баллонами. А при доставки газа Газпромом абонент может позвонить мастеру который приедет с весами и если не хватает то возместит и накажет виновного. Но баллон заполняется на 85 процентов если баллон будет полный его разорвёт в тепле.
Как вариант недостачи газа в баллонах - его воровство непосредственно бригадой развоза. Сам тоже видел, как в закоулке газоразвозчики спускали газ из баллонов в другие баллоны.
Повторяю более подробно. Баллоны при доставке на машине недозаправляют примерно на 1/3 по сравнению с теми, что выдают в киоске. Проверено неоднократно самолично по времени горения топлива из баллона. Именно этот мухлёж с балонозаправкой заставляет граждан ехать за газом самостоятельно - тратить время, бензин а иногда и аренду чужого транспорта на его доставку.
Уважаемый Хабаровчанин при доставке газа я прошу слесаря поставить баллон на весы. На паспорте баллона есть вес полного и пустого баллона сверяю вес если не соответствует звоню мастеру. Это не проблема а ваша безграмотность. Вот почему при заказе двух баллонов я дважды плачу за доставку а привозят за один раз-мне кажется это не законное обогащение.