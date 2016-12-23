В Хабаровском крае матери ребёнка-инвалида вернут деньги за лекарства

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края прокуратура помогла матери ребёнка-инвалида отстоять свои права. Её сыну Минздрав региона не предоставлял лекарства — приходилось покупать их за свой счёт. Женщина выложила из своего кармана больше 117 тысяч рублей.

Прокуратура муниципального района организовала проверку. Выяснилось, что лекарственный препарат, назначенный ребёнку врачебной комиссией по жизненным показаниям, должен приобретаться за счёт средств краевого бюджета. Но с октября 2014 по ноябрь 2015 года Минздрав края не обеспечил инвалида медикаментами в требуемом количестве, а в достаточном количестве — с ноября 2015 по апрель этого года. Поэтому мать ребёнка покупала препарат за свой счёт.

Решать проблему пришлось через Центральный районный суд Хабаровска. Исковые требования удовлетворили: министерство здравоохранения региона обязали выплатить семье денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, ведомство проконтролирует исполнение решения.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о помощи детям-инвалидам, которую приходилось добиваться через правоохранительные органы. Так, в дальневосточной столице ребёнок получил долгожданный протез только после вмешательства прокурора. А в Комсомольске-на-Амуре нерадивого отца отправили в колонию за то, что он похитил из сумки сожительницы четыре тысячи рублей пенсии своего ребёнка.