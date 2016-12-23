Микрорайон Строитель в Хабаровске готовится к Новому году

Центр дальневосточной столицы уже расцвечен новогодней иллюминацией. К наступающему Новому году украсили и парки отдыха. Жилмассивы Хабаровска тоже стараются порадовать своих обитателей атмосферой новогоднего настроения. Фотокорреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» прошёл по микрорайону Строитель и запечатлел новогодние атрибуты, появившиеся в нём.











Одними из первых подготовку к празднику начали предприниматели и ТСЖ. Коммерсанты, вне зависимости от размера своего бизнеса, постарались принарядиться — от маленьких киосков до большого торгового центра.













ТСЖ создали праздничный уют с помощью иллюминации на входах в подъезды и украшения придомовой территории.













Центром новогоднего светового декора в микрорайоне Строитель стала «Арена Ерофей». Большая ёлка ярко освещает ледовый городок, возведённый вокруг неё. На дереве можно заметить главного героя наступающего праздника — Деда Мороза, который несёт мешок с подарками.













Сооружение сверкает гирляндами, светящимися снежинками и поздравлениями с Новым годом и Рождеством.













«Я живу в микрорайоне уже 4 года. И у нас принято украшать его к празднику — не помню ни одного случая, чтобы Новый год встречали без разноцветных огней. Но синяя елка на «Ерофее» — это новинка, раньше такого не было. Надеюсь, что это станет традицией, и яркую красавицу ледового комплекса мы будем видеть ежегодно», — рассказал местный житель Семён Уссурин.















