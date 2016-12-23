Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске Дед Мороз вышел на дорогу ловить должников: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 23 декабря 2016 года, 14:49
Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
В Приморском океанариуме снова поменялось руководство
В Приморском океанариуме снова поменялось руководство
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
Хабаровские рестораторы поддержали Елену Летучую
Хабаровские рестораторы поддержали Елену Летучую
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:15
Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
сегодня, 10:28
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:44
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
вчера, 15:40
Циклон во Владивостоке: пробки, метель и сбивающий с ног ветер
вчера, 17:10
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
вчера, 15:47
Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение
вчера, 15:01
Приморца арестовали после похода в загс
сегодня, 11:41
На дорогах Владивостока наблюдаются мощные пробки и массовые аварии
сегодня, 07:27
Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
вчера, 22:17
Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе

Обсуждаемое
сегодня, 10:28
42

Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:15
23

Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
вчера, 15:47
15

Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение
вчера, 16:40
7

Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе
вчера, 17:10
6

"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 12:38
6

Мэрия Владивостока: с основной задачей дорожные службы справились
вчера, 22:17
5

Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе
вчера, 18:00
4

Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
сегодня, 12:45
4

Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
сегодня, 07:27
3

Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1101



Система Orphus

В Хабаровске Дед Мороз вышел на дорогу ловить должников

В Хабаровске Дед Мороз вышел на дорогу ловить должников
В ходе акции судебные приставы остановили больше 40 автомобилей
сегодня, 13:25
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Судебные приставы Краснофлотского района дальневосточной столицы провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции, в ходе которого остановили больше 40 автомобилей хабаровчан. Водителей проверили на наличие долгов — некоторые из граждан оказались неплательщиками по административным штрафам и налогам. Автолюбители рассчитались на месте. В общей сложности должники оплатили 10 тысяч рублей.

«В тандеме с инспекторами ГИБДД и судебными приставами работал Дед Мороз, который вручал автолюбителям информационные листовки о возможности узнать о своих долгах с помощью электронного ресурса «Банк данных исполнительных производств». Судебный пристав в костюме любимого сказочного персонажа поздравил жителей города с наступающими праздниками и пожелал войти в Новый год без долгов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в середине декабря Дед Мороз уже поработал в аэропорту дальневосточной столицы. Главный герой праздника раздавал пассажирам листовки с информацией о том, как долги влияют на возможность выезда за границу. В аэропорту приставы развернули временный пост, где можно было погасить недоимку.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru