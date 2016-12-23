Адвокатам в Хабаровском крае задолжали 10 миллионов рублей

Органы дознания и предварительного следствия МВД в Хабаровском крае задолжали адвокатам десять миллионов рублей. Больше защитникам не платят только Красноярском крае — 17,7 миллиона, и в Якутии — 12,5 миллиона рублей.

Федеральная палата адвокатов обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой погасить задолженность перед адвокатами, работавшими по назначению. В 21 регионе им не выплатили 129,5 миллиона рублей. Об этом заявил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Как пишут «Ведомости», это не первый случай, когда правоохранительные органы и суды оказываются должны адвокатам. Так, в прошлом году региональное управление Судебного департамента при Верховном суде задержало выплату защитникам Московской области — более десяти миллионов рублей. Позднее это объяснили недочётами в судебных документах.

Проблема в том, что с 2013 года средства на выплату вознаграждения адвокатам не выделяются в бюджете отдельной строкой, а закладываются в общие расходы на финансирование органов расследования и судов. Это приводит к нецелевому расходованию денег: адвокаты всё чаще сталкиваются с задержками при оплате работы по назначению. Сейчас МВД задолжало адвокатам в общей сложности 700 миллионов рублей. По данным ФПА, для 80 % адвокатов работа по назначению является почти единственным источником дохода.

«Мы ни в коем случае не хотели бы доводить дело до забастовки, но это стихийный процесс», — отметил исполнительный вице-президент федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков.