Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция

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Её установили на площади имени Ленина
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
На площади имени Ленина в Хабаровске рядом с новогодним городком появился стенд, который информирует горожан и гостей о том, как провести праздничный досуг тем, кто решил посвятить время прогулкам. Инструкция, которую авторы назвали «Тёплые места зимнего Хабаровска», содержит карту центральной части краевой столицы с указанием мест отдыха, культурных учреждений, парковок, автобусных остановок и даже общественных туалетов.
Также создатели инструкции разработали примерный прогулочный маршрут для отдыхающих, который пролегает от ледового катка на набережной Амура и далее — через Утёс по «красной линии» до популярных торговых центров.
Нашли своё место на карте и хабаровские арт-объекты, которые создали в этом году молодые представители местного отделения Центра прикладной урбанистики. Об этом ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Так, обозначено местонахождение «Тургеневской лестницы» возле гостиницы «Интурист», которую дизайнеры и художники с помощью небезучастных горожан разрисовали изображениями птиц и рыб, смешав традиционные нанайские узоры и элементы стимпанка. Также отмечен арт-объект на стене городской пятиэтажки, в котором урбанисты воплотили мотивы рисунков хабаровского художника с мировым именем Геннадия Павлишина — автора множества иллюстраций к сказкам коренных народов Амура.
На обратной стороне стенда с картой авторы инструкции разместили несколько советов и игр, с помощью которых можно согреться на январском морозе.
Вот сколько бюджетного бабла какждый год вваливается в псевдоукрашение центральной площади Хабаровска, но ни один чинуша не додумался поставить хотя бы одну палатку с тёплой воздуходуйкой для маленьких детей. На улице мороз -20С и ниже, народ едет из окраин города и чуть ли не из сёл и мёрзнет. Неужели трудно поставить павильоны для обогрева граждан и детей??? Для граждан - с недорогими билетами, а для детей бесплатные!
Идея с палаткой правильная. Но пока не получилось прокачать тему теплых шатров на площади, по разным причинам. Отчасти поэтому и создана навигация по теплым и интересным местам в районе площади и вообще в центре города, и забавная инструкция, как согреться.
Можно даже без шатров. Поставили три палки, прикрепили тент, сделали тёплый угол закрытый от ветра с электродуйками с включением датчиками на движение. Вошли в него люди - обогрев включился. Вышли - выключился. Что - такой большой расход для супердальневосточной суперстолицы - два обогревателя на две недели мощностью 10 кВт? Фонари по проспектам космос освещают круглогодично - это нормально. А поставить обогреватели для людей во время праздничных гуляний - "не смогли прокачать". Мозги и совесть им надо прокачать. А лучше пинка под зад дать и поставить на места управления нормальных людей - думающих и ответственных.
Какие там разные причины? Причина одна - наплевательское отношение чинуш и баблоосвоителей к тем, за счёт кого и устраиваются подобные формально-праздничные мероприятия и сооружения. В чём труд и расходы поставить на площади хотя бы пару палаток с электродуйками или даже угольными буржуйками? Заодно и покормить и напоить чаем (настоящим, а не из пакетиков) людей? Или хотя бы одну палатку зимнюю стоимостью 4000 рублей с электрообогревом для малышей поставить? А забавную инструкцию пусть засунут себе в одно место. А именно - мусорную корзину. Пусть попробуют сами согреть ребёнка беганием на морозе вокруг ёлки по пункту "Чем больше круг - тем больше здоровья".