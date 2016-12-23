Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция

На площади имени Ленина в Хабаровске рядом с новогодним городком появился стенд, который информирует горожан и гостей о том, как провести праздничный досуг тем, кто решил посвятить время прогулкам. Инструкция, которую авторы назвали «Тёплые места зимнего Хабаровска», содержит карту центральной части краевой столицы с указанием мест отдыха, культурных учреждений, парковок, автобусных остановок и даже общественных туалетов.









Также создатели инструкции разработали примерный прогулочный маршрут для отдыхающих, который пролегает от ледового катка на набережной Амура и далее — через Утёс по «красной линии» до популярных торговых центров.





Нашли своё место на карте и хабаровские арт-объекты, которые создали в этом году молодые представители местного отделения Центра прикладной урбанистики. Об этом ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Так, обозначено местонахождение «Тургеневской лестницы» возле гостиницы «Интурист», которую дизайнеры и художники с помощью небезучастных горожан разрисовали изображениями птиц и рыб, смешав традиционные нанайские узоры и элементы стимпанка. Также отмечен арт-объект на стене городской пятиэтажки, в котором урбанисты воплотили мотивы рисунков хабаровского художника с мировым именем Геннадия Павлишина — автора множества иллюстраций к сказкам коренных народов Амура.





На обратной стороне стенда с картой авторы инструкции разместили несколько советов и игр, с помощью которых можно согреться на январском морозе.