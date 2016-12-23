Злоумышленник оставил модный хабаровский бутик без крупной суммы денег

Сотрудники отдела полиции № 9 хабаровского городского управления МВД России задержали 23-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в хищении значительной суммы денег из модного бутика в дальневосточной столице. Всего магазин лишился 180 тысяч рублей, которые лежали в сейфе.

Правоохранители установили, что фигурант заранее договорился со своим знакомым, который работал охранником в торговом центре, в котором находится бутик. Злоумышленники решили, что подозреваемый дождётся в примерочной закрытия здания, после чего сможет спокойно «обчистить» интересующий его павильон.

«Когда персонал торгового комплекса покинул здание, молодой человек при помощи ключей, полученных от своего соучастника, проник в магазин брендовой одежды и из сейфа торговой точки похитил деньги. Хищение наличности владельцы магазина обнаружили на следующий день. После этого последовало обращение в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю.

Установить личность, а впоследствии и задержать злоумышленника, удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены в торговом центре. Как выяснили полицейские, несколько лет назад подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. После задержания похищенные деньги у хабаровчанина изъяли и вернули заявителю.

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания — там он пробудет до избрания ему меры пресечения судом. Сейчас правоохранители занимаются розыском подельника злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Подобное преступление было совершено в начале декабря текущего года. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого в хищении 240 тысяч рублей — деньги пропали с территории одного из авторемонтных комплексов в Северном микрорайоне дальневосточной столицы, наличность исчезла из сейфа.