Хабаровчанин украл "ничейные" рельсы на 650 тысяч

В Хабаровском районе полицейские поймали жителя краевой столицы, который обокрал заброшенный железнодорожный тупик. Добычей злоумышленника стали рельсы общей стоимостью в 650 тысяч рублей. Он в течение двух месяцев понемногу воровал детали и сдавал их в металлолом.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Хабаровскому району. Полицейские засекли его после того, как в дежурную часть поступило заявление о краже железнодорожных рельсов, которые принадлежат организации. Стражи правопорядка задержали 32-летнего хабаровчанина и выяснили, что злоумышленник, когда проезжал по объездной дороге в районе села Тополево, увидел железнодорожные пути, по которым уже долго не проходит транспорт. На протяжении двух месяцев он приезжал на своём грузовом автомобиле и похищал рельсы. Наворованное он сдавал в один из хабаровских пунктов приёма металлолома. Всего мужчина присвоил себе 2,1 погонных метра рельсов.

На подозреваемого завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Это не первый случай, когда жители дальневосточной столицы присваивают себе «ничейное» имущество. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», недавно полицейские поймали местного жителя, который похитил со складского помещения бинокли и фонари. Они хранились на случай возникновения природных катаклизмов и техногенных аварий.