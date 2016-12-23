Хабаровчанин ответит в суде за оскорбление таможенника

В отношении жителя Хабаровска возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти. Во время прохождения контроля, мужчина нецензурно выразился в адрес таможенника.

Конфликт произошёл на речном грузопассажирском пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации. Заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур Хабаровского таможенного поста попросил мужчину при прохождении контроля предъявить для осмотра сумку с вещами. Эта просьба вызвала у пьяного хабаровчанина негодование. Он начал возмущаться, нецензурно выражаться и угрожать сотруднику ведомства большими проблемами и расправой.

По информации пресс-службы Хабаровской таможни, свидетелями инцидента стали коллеги пострадавшего и горожане, которые возвращались в дальневосточную столицу из Китая. В ходе проверки сотрудника отделом по противодействию коррупции, действия хабаровчанина признали противоправными.

За оскорбление представителя власти мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трёх месяцев. Также нарушитель может отделаться обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Жители края нередко оскорбляют представителей власти. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о 53-летней женщине, которая нецензурно выругалась на полицейского в здании железнодорожного вокзала Комсомольска-на-Амуре. А 51-летней жительнице дальневосточной столицы грозит наказание за нецензурную брань в адрес участкового.