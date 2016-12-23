В заповедниках Хабаровского края появилось комфортное жильё

Дирекция резерватов «Заповедное Приамурье» закупила для заповедников «Комсомольский» и «Болоньский» пять модульных домиков, которые должны улучшить условия проживания инспекторского состава на отдалённых кордонах и дать возможность сотрудникам работать ещё эффективнее. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Комсомольского заповедника Александра Степанова.

Полевые жилища собираются из специальных секций, каждая из которых имеет индивидуальное назначение. Так, в домике есть кухня, санузел и жилая комната. Каждая из секций автономна, но вместе они образуют единую конструкцию, оснащённую всеми удобствами, необходимыми для длительного и комфортного проживания, в числе которых мебель, вентиляция, отопление и водопровод.

Условия для круглогодичного проживания особенно важны для работников северных территорий, где зимой температура может доходить до -40 градусов и ниже. В заповеднике «Болоньский» один модульный домик установлен на территории кордона «Килтасин» для приёма экскурсионных групп, а второй — на рёлке «Черемшиная», как подспорье в работе научным сотрудникам. В Комсомольском заповеднике установить три жилища планируют на кордоне «Тихая», где необходимо провести предварительные работы.

«Территория кордона «Тихая» сильно пострадала во время наводнения 2013 года. В результате и без того ветхие строения — жилой дом, баня и хозяйственные постройки — оказались в аварийном состоянии. Было принято решение о переоборудовании кордона: вначале необходимо подготовить площадку, а затем разместить на ней модульные домики», — рассказал руководитель Комсомольского заповедника Григорий Ван.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ноябре текущего года дирекция резерватов «Заповедное Приамурье» закупила для своего филиала несколько единиц техники. Заповедник «Комсомольский» получил в свой распоряжение вездеход ГАЗ-3409 «Бобр», две моторные лодки, а также двигатель мощностью в 250 лошадиных сил для стеклопластикового катера.