Вокзалы и аэропорты Хабаровского края возьмут под усиленный контроль

Безопасность в Хабаровском крае в новогодние дни обеспечат более двух тысяч полицейских. С 30 декабря по 9 января весь личный состав управления МВД переведут на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделят проверке автобусов, занимающихся перевозкой детей.

Совместно с сотрудниками краевого управления ФСБ полицейские проведут рейды по жилым массивам, местам массового отдыха, чтобы удостовериться в отсутствии террористических угроз. Под усиленный контроль возьмут вокзалы, аэропорты и точки отправления междугородних автобусов. ГИБДД выставит дополнительные посты. При этом плотность патрульных нарядов, дежурящих на автотрассах, на улицах городов и посёлков, увеличат на 25 %. Оперативники будут следить за ситуацией круглосуточно.

Губернатор региона Вячеслав Шпорт поручил особое внимание уделить проверке автотранспортных предприятий, которые займутся перевозкой детей. По данным пресс-службы краевого правительства, в декабре в регионе пройдёт 1,5 тысячи утренников. Кроме этого, для молодёжи проведут 620 дискотек, а также 30 спортивных мероприятий. За каждым из мероприятий будут следить полицейские.

«Есть периоды, когда мы должны особенно усилить меры предосторожности. В основном все службы знают, что необходимо предпринять для охраны общественного порядка. Но мы видим, как нарастает проблема терроризма. Она требует от нас адекватного ответа. Поэтому прошу всех сконцентрироваться и постараться максимально защитить людей», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», через неделю в регионе введут режим повышенной готовности, а для запуска фейерверков выделят всего три специальных места. Управляющим компаниям и ТСЖ поручили побеседовать с автовладельцами, которые паркуют свои машины во дворах дома. Их попросят освободить подъездные пути в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы в случае происшествий к домам смогли проехать спецмашины.