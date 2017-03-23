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Картина дня в Хабаровском крае: победа "СКА-Нефтяника", тигры и пятно: РИА "Восток-Медиа"
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Картина дня в Хабаровском крае: победа "СКА-Нефтяника", тигры и пятно

Картина дня в Хабаровском крае: победа "СКА-Нефтяника", тигры и пятно
Самые значимые события четверга — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
вчера, 22:30
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Сегодняшний обзор начнём с одного из самых ожидаемых событий дня — с матча чемпионата России по хоккею с мячом между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем». Хабаровская и красноярская команды скрестили клюшки в арене «Ерофей», и совсем недавно стали известны итоги игры. Чтобы купить на неё билеты, болельщики мёрзли в очередях по несколько часов — ждали открытия касс. И не зря: «армейцы» одержали самую тяжёлую победу в текущем сезоне. За всю встречу в ворота попало всего три мяча, но и те удалось забить с большим трудом.

Вдогонку — ещё одна новость спорта. В Хабаровский край из Румынии прибыла бронза первенства Европы по боксу среди молодёжи. Награду взял житель Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Нестеров, воспитанник школы «Ринг-85». Призёр одолел французского бойца, «разобрался» с финалистом мирового первенства — англичанином — и выиграл у спортсмена из Албании. В полуфинале он уступил борцу из Украины, но пообещал, что к следующему состязанию учтёт все ошибки.

Свежие подробности о нефтяном пятне, которое уже неделю не даёт покоя городским и краевым надзорным органам, ведомствам и активистам. Напомним, первое убрали, но затем на том же месте образовалось новое. К делу наконец-то подключились следователи — возбудили уголовное дело. Пока виновного в попадании токсичных веществ в почву и в Амур не нашли, но правоохранители работают над этим. Эксперты уже осмотрели загрязнённую местность и сливной коллектор у водоёма, а ещё разослали профильным ведомствам требования рекультивировать землю. Городские активисты заявляли, что это необходимо, сразу после того, как обнаружили нефтепродукты.

В селе Кутузовка тигр снова вышел к людям и поживился собакой местных жителей. Некоторое время хищник не появлялся в населённом пункте, но охотоведы всё равно остались выжидать животное. И, как оказалось, не зря. Специалисты сделали вывод, что население пугает взрослая особь, которая в одиночку добывает себе пропитание. Причём местные жители сами позволяют дикой кошке трапезничать своими домашними животными: эксперты считают, что в лесном селе, дома которого не огорожены забором, собака на цепи становится лёгкой добычей.

Международную акцию «Тотальный диктант» в Хабаровске внезапно оказалось некому организовать. Кураторы из Новосибирска ведут поиски человека, который сможет взять всё в свои руки и управиться с уже наработанной базой контактов. Они опасаются, что если в ближайшее время не удастся найти активистов, то горожане смогут проверить свои знания русского языка только в режиме онлайн, а вот написать текст под диктовку уже не получится. Проверенный источник сообщил нам, что акция всё-таки состоится, но для этого придётся попотеть: до «Тотального диктанта» осталось чуть больше двух недель.

Под конец — пара криминальных новостей. Подозреваемым в убийстве водителя такси в Хабаровском районе предъявили обвинение. Преступление они совершили группой лиц, причём все трое избивали погибшего умышленно, чтобы нанести смертельные увечья. А на котельной в дальневосточной столице работники украли мазута на миллион рублей. Начальник предприятия экономил топливо, а подчинённые его увозили — так им удалось за семь с лишним месяцев похитить 80 тонн. Но конспирироваться мужчины так и не научились: оперативники поймали их с поличным.

 
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