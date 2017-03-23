"СКА-Нефтяник" завоевал путёвку в финал в Хабаровске

В дальневосточной столице прошёл первый полуфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом. На льду арены «Ерофей» сошлись хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей». Поединок с действующим чемпионом страны оказался для «армейцев» непростым, но победа осталась за хозяевами — 2:1.

Первыми счёт в матче открыли хабаровчане — Юрий Шардаков отправил мяч в дальний угол ворот «Енисея». После этого пошла игра на встречных курсах — обе команды играли активно и надёжно, однако к середине тайма сбавили темп и начали допускать ошибки. Одной из них воспользовался красноярец Вячеслав Вдовенко. Он получил мяч от вратаря Романа Черных и отправил снаряд в сетку. После этого хоккеисты стали больше ошибаться, действовать нервно, но этот градус кипения не помешал вратарям сохранять последний рубеж в неприкосновенности. Однако под занавес первого тайма Роман Черных всё же пропустил мяч — вратарь не ожидал, что Юрий Шардаков примет «апельсин» от Александра Кима и отправит его в сетку, не среагировали и защитники гостей — 2:1.

После перерыва «Енисей» сразу же ринулся в бой, но хозяева надёжно действовали в обороне и опасно грозили воротам красноярской команды. На 17-й минуте Юрий Шардаков столкнулся с одним из соперников, получил повреждение и отправился на скамейку, больше на лёд он не вышел. Команды стали играть жёстче, не сбавляли темпа и заставляли работать вратарей и защиту. Несмотря на все попытки забить, нервы у игроков, тренеров и болельщиков не выдерживали, но счёт на табло так и не изменился — 2:1, и «СКА-Нефтяник» в финале.