Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска

К этому лету в дальневосточной столице высадят около 450 тысяч цветов. Они украсят улицы, парки скверы города, ещё 250 тысяч растений станут частью оформления площади Ленина. Особое внимание уделят улицам Пионерской и Краснореченской, там высадят не только цветы, но и деревья.









Цветы появятся на клумбах, также их разместят в специальных приспособлениях. На предприятии в этом году закупили 135 новых вазонов, которые можно надеть на световые опоры или на деревья. Однако это ноу-хау в ходе объезда не оценил мэр Хабаровска Александр Соколов. Градоначальник предположил, что сотрудники «Горзеленстроя» просто не захотели возиться с подвесными конструкциями и «прыгать по столбам».









«Лучшее — враг хорошего. Дела с цветочным оформлением в городе обстоят неплохо, можно было бы ограничиться уже имеющимися клумбами, кашпо, подвесными и наземными конструкциями. Вазоны, конечно, хорошо, но это дополнительные затраты, а мы могли бы эти средства пустить, например, на создание одного-двух новых скверов в городе, тем более, что это тепло приветствуется хабаровчанами», — отметил Александр Соколов.









Вешать такие конструкции на Муравьёва-Амурского и Карла Маркса мэр не разрешил, поэтому новые украшения с цветами могут появиться на Восточном шоссе или на улице Краснореченской. А на центральных магистралях установят дуги и радуги, в которых разместят цветы.









«В год мы вырубаем 1 500-1 800 старовозрастных деревьев. Сейчас высаживаем 3 200 деревьев по программе, потому что у нас есть поручение садить их в парковых зонах и скверах. Пока не все парки к этому готовы, нужно разрабатывать планы, что сейчас и делается. Будем проводить эти работы поэтапно», — рассказала и. о. директора МУП «Горзеленстрой» Ольга Романова.





Весной новые деревья появятся в парках Гагарина, «Динамо» и ТОФ, а также в сквере Горького. Специалисты предприятия высадят лиственницы, сосны, липы, рябины, клёны, дубы и берёзы.









РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на территории парка «Динамо» специалисты обнаружили 190 сухих стволов. Вырубки начались в ноябре 2016 года и продолжились до марта — это самое благоприятное время, когда растения находятся в стадии покоя. В прошлом году из парка убрали 62 сухостоя, а на их месте высадили 100 саженцев. Это кедры, сосны, рябины и липы. Практически все они прижились, поэтому в 2017 году сотрудники «Горзенстроя» повторят этот опыт.