В хабаровских детских центрах допобразования нашли нарушения закона

Прокурор Хабаровска организовал ряд проверок в детских учреждениях дополнительного образования. В «чёрный список» правоохранительных органов попали центры эстетического воспитания детей «Отрада», детского творчества «Народные ремёсла» и «Гармония», а также дворец «Маленький принц». Договоры об оказании платных услуг были оформлены там не по закону.

Результаты проверок показали, что родителям и законным представителям детей, которые обучались в этих учреждениях, давали не всю необходимую информацию. В договорах не было данных о лицензирующем органе, не прописаны права и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося, не указаны полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, а также условия изменения и расторжения документа. Существенные моменты в бумагах описали в расплывчатой форме, а где-то указали не в полном объёме. В некоторых договорах исполнитель и вовсе указал, что вправе пересматривать смету расходов на обучение в течение учебного года.

«В ряде организаций на сайтах учреждения и на информационном стенде отсутствовала полная информация о порядках оказания платных образовательных услуг, оплаты и внесения средств добровольных пожертвований, об изменениях в Уставе учреждения, новом наименовании и лицензии на образовательную деятельность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Все эти проблемы расценили как итог халатного исполнения своих должностных обязанностей руководством детских учреждений. В их адрес, а также начальнику городского управления образования надзорный орган внёс пять представлений об устранении нарушений, а также девять протестов на локальные акты некоторых центров. Требования везде исполнили в полном объёме.