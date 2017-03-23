Мэр Хабаровска попросил ускорить запуск станции переработки мусора

Мэр краевой столицы Александр Соколов в очередной раз побывал на строящейся мусороперерабатывающей станции «Южная». В апреле там начнут монтировать распределительные щиты и устанавливать основное оборудование в производственном корпусе. Градоначальник попросил руководство предприятия ускориться.





«Нужно электрику поскорее заканчивать, потому что нужно монтировать оборудование, проверять его и технологию пуско-наладки, поэтому надо ускорять всё это. В первую очередь нужно завершить монтаж, пуско-наладку, обеспечить всё коммуникациями, и большой объём остаётся на благоустройство», — отметил Александр Соколов.





Сейчас в здании заканчивают обрамление кирпичом, на следующей неделе на станции завершат установку окон и начнут отделочные работы. Также на территории приступили к благоустройству. В ближайшее время на предприятие придёт автовесовая и другое оборудование.





Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что станцию «Южная» начали строить в дальневосточной столице ещё в 2014 году. Сейчас там заканчивают последний этап подготовительных работ. Уже в мае этого года в город приедут корейские специалисты — они будут курировать пуско-наладочные работы на новом предприятии.





Представители южнокорейской фирмы — производителя оборудования «Иония» работали на площадке ещё в декабре прошлого года. Они курировали поставку техники и размещение технологических линий, конвекторов, прессов и конвейеров. Теперь задача специалистов — провести тестовые запуски, чтобы к лету «Южная» начала полноценно работать.









Пока в Хабаровске сортировкой и переработкой отходов занимается лишь одно предприятие — МПС «Северная», мощность которой составляет 600 тысяч кубометров в год. Мусор вывозят на полигон ТБО, который состоит из десяти секций и рассчитан на 25 лет эксплуатации. В 2016 году туда доставили 1 084 тысяч кубометров — или 128 тысяч тонн — отходов из дальневосточной столицы. Мощность «Южной» по планам будет такой же, как и у «Северной» — 600 тысяч кубометров переработанных отходов в год.