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Мэр Хабаровска попросил ускорить запуск станции переработки мусора: РИА "Восток-Медиа"
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Мэр Хабаровска попросил ускорить запуск станции переработки мусора

Мэр Хабаровска попросил ускорить запуск станции переработки мусора
В апреле на предприятии начнут установку оборудования
вчера, 16:50
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

Мэр краевой столицы Александр Соколов в очередной раз побывал на строящейся мусороперерабатывающей станции «Южная». В апреле там начнут монтировать распределительные щиты и устанавливать основное оборудование в производственном корпусе. Градоначальник попросил руководство предприятия ускориться.


 
 

«Нужно электрику поскорее заканчивать, потому что нужно монтировать оборудование, проверять его и технологию пуско-наладки, поэтому надо ускорять всё это. В первую очередь нужно завершить монтаж, пуско-наладку, обеспечить всё коммуникациями, и большой объём остаётся на благоустройство», — отметил Александр Соколов.


 
 

Сейчас в здании заканчивают обрамление кирпичом, на следующей неделе на станции завершат установку окон и начнут отделочные работы. Также на территории приступили к благоустройству. В ближайшее время на предприятие придёт автовесовая и другое оборудование.


 
 

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что станцию «Южная» начали строить в дальневосточной столице ещё в 2014 году. Сейчас там заканчивают последний этап подготовительных работ. Уже в мае этого года в город приедут корейские специалисты — они будут курировать пуско-наладочные работы на новом предприятии.


 
 
 

Представители южнокорейской фирмы — производителя оборудования «Иония» работали на площадке ещё в декабре прошлого года. Они курировали поставку техники и размещение технологических линий, конвекторов, прессов и конвейеров. Теперь задача специалистов — провести тестовые запуски, чтобы к лету «Южная» начала полноценно работать.


 

 

Пока в Хабаровске сортировкой и переработкой отходов занимается лишь одно предприятие — МПС «Северная», мощность которой составляет 600 тысяч кубометров в год. Мусор вывозят на полигон ТБО, который состоит из десяти секций и рассчитан на 25 лет эксплуатации. В 2016 году туда доставили 1 084 тысяч кубометров — или 128 тысяч тонн — отходов из дальневосточной столицы. Мощность «Южной» по планам будет такой же, как и у «Северной» — 600 тысяч кубометров переработанных отходов в год.

 
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Комментарии
  • Matt Damon  (сегодня, 09:00 )

    Хабаровск станет экологически чище. Это хорошо.



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