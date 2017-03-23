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Тигр опять нагнал страху на жителей села Кутузовка в Хабаровском крае

Тигр опять нагнал страху на жителей села Кутузовка в Хабаровском крае
Местные жители недосчитались своих домашних животных
вчера, 16:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Охотоведы продолжают мониторить передвижение тигров в окрестностях населённых пунктов в районе имени Лазо. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что полосатые хищники оставили в покое домашних животных в посёлке Кутузовка, однако поступил очередной тревожный вызов — один из местных жителей недосчитался своего дворового пса. Специалисты находят единственную причину того, что тигры не оставляют населённый пункт и не уходят в тайгу: в Кутузовке у них есть лёгкая добыча. Селяне сами «приглашают» хищника к себе, когда не прячут на ночь собак и домашний скот подальше от тигриных глаз.

«Посёлок-то лесной, таёжный. Дома стоят в ста метрах друг от друга, а между ними — лес. Заборов особенно нет, собак не привязывают. Вот тигры и ходят воровать собак, это нормально. На свободном выгуле тигры ловят собак, не говоря уже о тех, которые просто на цепи сидят — просто взял и утащил», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак.

Сейчас специалисты наблюдают только одну взрослую особь, которая гуляет недалеко от посёлка и периодически в него наведывается.

«У нас всё есть, и фотоловушки тоже. Ходим следы замеряем. Поэтому у нас есть все основания говорить, что это один тигр. Судя по размерам, это уже взрослый тигр, и живёт он сам. Пол узнать пока невозможно. Более точную информацию мы сможем сказать, только когда поймаем. У нас есть разрешение на отлов, есть ловушки. Если тигра поймаем, то его осмотрит ветеринар. Если проблем у него никаких специалист не увидит, то его отвезут подальше в тайгу и выпустят, но это при условии, что ему помощь не нужна будет», — поделился с корреспондентом собеседник.

Ранее агенство писало о том, что набеги на Кутузовку совершали тигрица с детёнышем. Тогда же специалисты министерства природных ресурсов Хабаровского края получили разрешение от федерального центра на отлов тигров.

 
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Комментарии
  • Виктор  (сегодня, 09:15 )

    Путин пришлет жителям своих собак.



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