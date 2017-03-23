Комсомольскими самолётами заинтересовались индонезийские ВВС

Самолёты родом из Хабаровского края, представленные на оружейной выставке LIMA-2017 в Малайзии, заинтересовали иностранцев. В числе экспонатов — СУ-35С и гражданские «Суперджеты».

Комсомольские авиазаводы могут получить дополнительную загрузку за счёт новых договоров, которые планируют заключить Россия и Индонезия — в соответствии с этими намерениями, ещё одна страна Юго-Восточной Азии получит истребители их производства. Об этом корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов. Он возглавляет делегацию нашей страны на оружейной выставке.

Переговоры о поставке боевых машин ведутся уже второй год. Сколько комсомольских самолётов сможет приобрести Индонезия, пока не известно. Предварительно речь идёт о 18-ти «сушках» нового поколения 4++.

Компания «Сухой» уже произвела для Китая несколько истребителей этой модели. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в декабре 2016 года четыре самолёта прибыли в город Цанчжоу. Одно из условий поставки комсомольских самолётов, по договору России и КНР, — соглашение, которое регулирует вопросы охраны интеллектуальной собственности. Оборудование «сушек» защитят от несанкционированного копирования.