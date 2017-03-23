Работники хабаровской котельной украли на миллион рублей мазута

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело в отношении группы работников хабаровской котельной. На протяжении восьми месяцев злоумышленники воровали ГСМ с производства. Руководство предприятия оценило ущерб в один миллион рублей.

Оперативники установили, что в период с июля 2016 года по февраль 2017 года подозреваемые похитили 80 тонн топочного мазута (вид нефтепродукта, используемый в качестве котельного топлива в энергетике, судоходстве и промышленности — прим. ред.). Преступники чётко распределили свои роли: начальник котельной экономил топливо, а подчинённые его вывозили.

Для транспортировки нефтепродуктов мужчины использовали специализированные автомобили. Цистерны, установленные на них, впоследствии стали вещественным доказательствами. Оперативники с поличным поймали рабочих за сливом топлива из ёмкостей, расположенных на территории предприятия. Грузовики вместе с «чёрной» документацией — блокнотами с записями незаконного вывоза ГСМ с территории котельной, и 24 тонны украденного мазута правоохранители изъяли при обыске. Ещё 56 тонн предприимчивые работники котельной успели реализовать в Хабаровске — они продали похищенное неизвестным лицам.

«В настоящий момент в отношении шести сотрудников предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с отягчающими обстоятельствами. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.