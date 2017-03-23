Жители Хабаровского края увидели первые реальные задания ЕГЭ-2017

В Хабаровском крае сегодня, 23 марта, стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Этот период продлится до 14 апреля. В течение трёх недель работы имеют право сдать ученики, которые по уважительным причинам не могут пройти испытания в основной срок, а также студенты учреждений среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет и инвалиды.

По информации пресс-службы министерства образования и науки Хабаровского края, опубликованной в официальном аккаунте Twitter, к досрочному этапу в регионе допустили 170 человек. Они будут писать работы в пяти пунктах проведения экзамена, где организовали онлайн-видеонаблюдение. В этом году 20 студентов прошли обучение и стали общественными наблюдателями на данном периоде.

Как сообщается на официальном портале ЕГЭ, досрочный этап начался с экзаменов по географии, информатике и ИКТ. Уже 27 марта ученики напишут работы по русскому языку, 29 марта приступят к сдаче истории и химии, а 31 — к математике базового и профильного уровней. Далее, 3 апреля пройдёт устная часть экзаменов по иностранному языку, а письменную можно будет сдать 5 апреля — одновременно с биологией и физикой. Для ЕГЭ по обществознанию и литературе отвели 7 апреля, а 10, 12 и 14 апреля сделали резервными днями.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что всего в 2017 году ЕГЭ в регионе сдадут 6 209 человек, из них: 5 596 выпускников текущего года и 584 — прошлых лет, 27 студентов организаций среднего профессионального образования и два человека, которые не прошли ГИА в прошлые годы. Основной этап сдачи стартует 29 мая, а дополнительный — 5 сентября.