В Хабаровске жилой дом остался без воды из-за засора в канализации

В дальневосточной столице сегодня утром, 23 марта, отключили холодную и горячую воду в жилом доме на улице Ленина, 38. Собственники квадратных метров в этом здании вынуждены ждать, пока коммунальщики прочистят канализацию. Именно её засор стал причиной «отлучения» от водопровода.

По информации Единой городской диспетчерской службы, в Хабаровске сейчас не работают лифты в 53 зданиях. За минувшие сутки с улиц убрали и вывезли 211,9 кубометра мусора и снега. Этим занимались 98 единиц техники предприятий благоустройства. Ещё 15 машин работали в ночной смене.

В городе произошла 31 авария на дорогах. Кроме этого, эвакуировали 17 автомобилей нарушителей правил парковки. В МЧС зафиксировали пять возгораний, а скорая медицинская помощь потребовалась 740 хабаровчанам.

Сегодня утром на маршруты вышло 655 единиц общественного транспорта. На дорогах города работают 41 трамвай, 21 троллейбус и 593 автобуса.