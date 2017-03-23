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В Хабаровском крае выбирают подрядчиков для программы капремонта

В Хабаровском крае выбирают подрядчиков для программы капремонта
Индивидуальные предприниматели и компании до конца года приведут в порядок почти 500 зданий
вчера, 11:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В «белом доме» продолжают вести отбор строителей для реализации планов по капитальному ремонту многоквартирных домов. Комиссия под председательством заместителя министра ЖКХ региона Эдуарда Бурдинского провела предварительный отбор подрядных организаций, которым поручат эту работу. В специальный реестр уже включили 17 строительных фирм.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, чтобы попасть в число квалифицированных подрядчиков, среди которых распределят многоэтажки, ожидающие капитального ремонта, необходимо предоставить пакет документов и иметь безупречную репутацию на рынке строительных услуг. В октябре 2016 года в силу вступил новый порядок привлечения предприятий к таким работам. По новым правилам региональный оператор обязан выбирать исполнителей исключительно посредством проведения аукционов.

К торгам будут допущены только юридические лица или индивидуальные предприниматели, прошедшие предварительный отбор и занесённые в реестр квалифицированных подрядных организаций. Такая система позволит сделать все подготовительные работы максимально прозрачными.

В настоящее время в Хабаровском крае уже ведут ремонт более 120 жилых домов. Всего в этом году планируют обновить не менее 474 жилых многоэтажек. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», темпы капитального ремонта в Хабаровском крае показывают существенный рост — в 2016 году работы велись почти в 700 зданиях против 322 в 2015-м. Значительно увеличились и показатели, измеряемые в квадратных метрах — более, чем в шесть раз.

 
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