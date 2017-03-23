В Хабаровском крае военные молча вывели из строя объекты "противника"

Спецподразделения Восточного военного округа в Хабаровском крае десантировались в тыл условного противника в ночное время суток. Группы спецназа в режиме радиомолчания вывели из строя стратегические объекты своего «врага».

«Военнослужащие специальных подразделений Восточного военного округа в ходе тактического учения в Хабаровском крае отработали задачи по массовому десантированию ночью с самолётов военно-транспортной авиации на незнакомую необорудованную площадку. Десантирование производилось с самолётов Ан-12 с высоты 900 метров на современных парашютных системах «Арбалет», — сообщил «ТАСС» начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Приземлившись в тылу условного противника, военные отработали задачи по маскировке парашютов, совершению маршей в заданные районы и выводу из строя стратегически важных объектов противника. Группы спецназа выполняли операцию в режиме полного эфирного молчания, чтобы скрыть от радиоразведки «врага» местонахождение и действия своих сил.

Аналогичные учения прошли в регионе в феврале этого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», группы спецназа отработали задачи приземления и маскировки парашютов в режиме радиотишины. Военных забросили в тыл условного противника, где они захватили стратегически важный объект «врага». На этой тренировке армейцам также помогали беспилотники, которые сопровождали наземную часть учения. Устройства передавали бойцам спецназа необходимую информацию.