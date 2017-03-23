Трое жителей Хабаровского края стали заслуженными работниками культуры

В правительстве региона состоялся торжественный приём работников культуры. От имени губернатора руководителей краевых и муниципальных учреждений, представителей творческой интеллигенции и работников отрасли поздравил зампред Александр Федосов. Троим виновникам торжества присвоили звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края».









«В этом зале собрались лучшие представители творческих профессий. Создавая художественные образцы высокой нравственности и гражданственности, вы формируете сознание новых поколений. Ваши достижения в области театрального искусства, народного творчества, музейного, библиотечного дела, образования детей — это достояние Хабаровского края, которым гордимся мы и будут гордиться потомки», — озвучил он.

Почётного звания в этом году были удостоены: музыкант, исполнитель авторских песен Александр Ковалёв; директор Централизованной системы библиотек Хабаровска Людмила Лементович; а также директор Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Анна Якунина. Ещё троим представителям отрасли Александр Федосов вручил памятный знак «За особые заслуги в области культуры».









В рамках приёма назвали лауреатов премии губернатора в области театрального искусства. За «Лучшую режиссёрскую работу года» награду получил художественный руководитель Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Константин Кучикин, в номинации «Надежда сцены» отметили артистку Драматического театра Комсомольска-на-Амуре Эмилию Енину, а в номинации «Эксперимент» — режиссёра-постановщика Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Михаила Тычинина за спектакль «Хармс. Елизавета Бам».

Номинация «Художник года» досталась художнику Хабаровского театра юного зрителя и Хабаровского театра кукол Наталье Павлишиной за работу в спектакле «Колобок». А лучшим мастером по костюмам стала сотрудница Хабаровского краевого музыкального театра Наталья Сыздыкова. В номинации «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» награду получил артист Драматического театра Комсомольска-на-Амуре Виктор Пушкин. Лучшую мужскую роль года сыграл артист камерного театра «Триада» Вадим Гончаров, лучшую женскую — артистка Хабаровского краевого театра драмы Людмила Романенко.